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澎湖小小南丁格爾體驗 培養醫護保健小尖兵

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖30名小朋友今天化身「小小南丁格爾」，實地體驗護理師工作，安排CPR與AED操作使用與老人慢性病照護等實作。澎湖縣長陳光復一一為他們加冠傳燈，期盼成為菊島醫護保健小尖兵。

澎湖縣衛生局與馬公惠民醫院共同舉辦「小小南丁格爾體驗營」活動，今天登場，來自全縣國中小30多名小朋友參加，現場安排正確洗手基本感染控制、CPR與AED操作使用與老人慢性病照護等實作與闖關遊戲等。

陳光復以「台灣推動進階護理的典範」白寶珠為例，奉獻澎湖醫療與痲瘋病患超過半世紀，勉勵參加小小南丁格爾體驗營的學子，並在惠民院長張明哲與衛生局長陳淑娟陪同下，一一為小小南丁格爾加冠與傳燈儀式，期盼未來能成為澎湖菊島醫護保健小尖兵。

張明哲表示，感謝縣府對惠民醫院的重視，尤其目前惠民新院區正在大興土木，院區主體工程會在明年底完工，期盼小小南丁格爾未來學成後，回到惠民醫療團隊，提供更完善的醫護保健工作。

陳淑娟表示，衛生保健以提升民眾健康識能，建立健康生活型態，期透過「小小南丁格爾體驗營」活動，讓學童體會護理工作，藉以傳遞醫學、護理保健知識，並啟發對醫學護理興趣，未來運用在生活中，照顧自己也照顧別人。

澎湖縣 衛生局

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