高雄林園區汕尾頻繁停電惹怨 台電：已提出改善方案

高雄市林園汕尾地區今年多次停電，引發民怨。台電公司副總經理陳銘樹今天表示，台電公司針對區域送電改善提出短、中、長期方案，9月底前將完成汕尾地區主電桿檢測，有問題會立即改善。

民進黨高雄市立委林岱樺今天與林園區多名里長及台電公司、高市府工務局挖管中心及區公所代表等人，針對汕尾地區供電不穩等問題，召開檢討改善會議。

根據台電事故報告顯示，今年以來，林園汕尾地區已發生多起供電事故，每次停電事故受影響戶皆超過2000戶，今年凱米颱風過境，更造成當地5000戶停電，主要原因包括線路老舊、接頭不良及天候因素影響。

西汕里里長邱鐘城說，長期以來汕尾地區停電事故頻繁，停電時間又長，對當地魚塭、蝦池發電造成負面危害，里民怨聲載道，希望台電公司務必協助及檢討。

林岱樺說，台電公司應該從根本解決密集的斷電問題，以回應市民期待。她要求台電加速完成相關電力設備的更新與修繕工作。另外，因為汕尾地區為鹽害地區，她也籲台電公司研議縮短電線維護及點檢週期，及提高維修密度。

陳銘樹回應表示，台電已經展開多項短期改善措施，包括更換老舊的線路設備、加裝故障指示器及修復受損的電纜終端接頭等，停電狀況已經逐步減少及改善。

陳銘樹說，台電公司針對區域送電改善提出短、中、長期方案，今年9月底前將完成汕尾地區主電桿紅外線檢測及空拍機拍攝，針對有問題的電桿立即改善。

中期改善工程方面，台電公司將進行線路設備翻新改善工程，計劃明年5月底前完工。台電也承諾會盡快與居民協商並取得同意書，於明年底前完成地區整體線路系統規劃改善及電線地下化工作，改善期間需請居民配合辦理工作停電。

高雄市政府工務局挖管中心則表示，針對林園區規劃地下化供電工程，市府在預算上全力支持，但需取得當地居民同意設置文件。林岱樺強調，自己會以行動保障汕尾民眾的生活品質，讓大家免受停電之苦。