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高鐵延伸屏東 可望由高雄車站到屏東
高鐵南延屏東案可望採進入高雄市區。交通部長李孟諺今天南下高雄時表示，高雄火車站有預留共構空間，不用再額外徵收土地，但整體方案還在做評估，預計年底定案。
李孟諺今天出席高雄港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港儀式，離去時經媒體提問高鐵進入高雄車站的可能性，他說目前「左營案（由左營延伸至屏東）」與「高雄案（進高雄火車站延伸至屏東）」2案仍在詳細評估，並與地方溝通中，待凝聚共識時機成熟後對外說明。
李孟諺說，高雄已完成台鐵地下化，過去鐵路地下化已挖10幾年，要做高鐵重新開挖，市民無法接受，這次評估的高雄案，已完成的「綠帶」可採用潛盾工法，不用再開挖，只有站體要開挖，而且，高雄站體下也有預留徵收的土地，不用再額外徵收。
另外，高雄車站也有預留約100公尺的高鐵共構空間，在高雄車站第2期啟用後，就可以看見預留做高鐵站的空間，過去高鐵進高雄有開挖困擾的部分，用相關工法應可避免，不過整體方案還在做評估。
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