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屏東災害準備金剩3.6億 政委促加速補足經費缺口

中央社／ 屏東縣13日電

凱米颱風過後，初估屏東公共設施災後復建經費約新台幣8.2億元，但年度災害準備金剩3.6億元，行政院政務委員陳金德今天到屏東並表示，收件後立即審勘，加速補足經費缺口。

公共工程委員會於7月26日成立凱米颱風專案，行政院長卓榮泰在1日責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即啟動縣市巡查，今天已是第6場。陳金德今天與屏東縣長周春米及縣府各單位，針對災後復原所需經費進行討論。

陳金德辦公室發布新聞稿表示，初估屏東復建經費8.2億元，包含水利、公路、村里道路、農路、水土保持、漁港、學校、原住民聯絡道等工程類別。由於縣府113年所編列災害準備金，截至7月底剩約3.6億元，已不足以支付凱米颱風造成的災損復原。

陳金德指出，各業管單位採「即報即審」方式加速作業，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

隨後，陳金德率經濟部水利署、農業部農田水利署、內政部國土署等部會，前往麟洛排水右岸現勘堤防受損情況。經現場研判，致災主因為既有堤防坡面老舊，基礎深度不足，加上凱米颱風帶來的強降雨，造成麟洛排水溪水急流將護岸基礎周邊砂石帶走，導致約80米長的堤防基礎裸露、堤防破損坍塌，水流沖入麟洛農田及部分民宅，淹水面積將近100公頃。

為避免溪水再灌入民宅及農田，而陸地內水得以排除。陳金德強調，除堤後新建擋水牆及水防道路增加堤防基礎穩定性外，水利署、農水署及國土署等，必須橫向研議整合治水，利用工程及非工程手段訂出長期治水策略，以確保復建工程有效性，才能避免重複致災，真正保障民眾生命財產安全。

陳金德強調，各地方具有時效性的公共設施復建工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位，以加速中央撥補及地方展開實質復原工作時程。另外，由於汛期仍未結束，提醒各專業技師在復建工程的規劃設計上，務必深入瞭解致災原因及一併考量周邊環境的脆弱因子，做出整體的復建規劃，以避免公共設施重複受災或擴大。

凱米颱風 陳金德

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