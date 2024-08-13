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盼江蕙復出到高雄開唱 陳其邁：有透過管道爭取

中央社／ 高雄13日電
高雄市長陳其邁坦承他也是江蕙的歌迷，正在爭取江蕙來高雄辦演唱會。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁坦承他也是江蕙的歌迷，正在爭取江蕙來高雄辦演唱會。聯合報系記者徐白櫻／攝影

台語女歌手江蕙復出開演唱會話題延燒，台北市長蔣萬安曾表示，希望江蕙可以在大巨蛋辦演唱會。高雄市長陳其邁今天說，有透過管道爭取江蕙到高雄演唱，期待江蕙重拾麥克風。

陳其邁今天下午出席市政會議前接受媒體聯訪，被問到是否透過管道，爭取江蕙到高雄開演唱會時，他坦言「有。」因為江蕙在封麥後，很多歌迷也都敲碗，希望能夠再聽到江蕙富有感情、溫暖的歌聲。

陳其邁說，自己也是江蕙的歌迷，他跟全台灣的歌迷一樣期待江蕙復出演唱，因此的確有透過管道熱情邀請江蕙重回高雄巨蛋開唱。他也推銷高雄是復出演唱會的最好地點，市府已做好準備，會提供歌迷們最好服務。

陳其邁還說，如果江蕙能夠復出到高雄演唱，大家都會熱烈歡迎。市府也會竭盡全力做好服務歌迷們的工作，高雄絕對會用最大的熱情歡迎江蕙回來，也請歌迷們一起期待。

江蕙2015年在台北、高雄一連舉辦多場「祝福」告別演唱會，最後1場就是在高雄巨蛋舉辦。據了解，高雄市與台北市政府都有透過管道探詢江蕙復出開演唱會的可能性，高雄市有機會被選中為復出演唱首站。

江蕙 演唱會 陳其邁

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