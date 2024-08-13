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大港閱冰週末登場 高市府聯手一卡通推優惠

中央社／ 高雄13日電

「2024大港閱冰」活動將於17、18日登場，高市府聯手一卡通公司推出限量禮冰券優惠活動，另外為鼓勵民眾減少碳排，現場提供環保餐具，租借就可獲取限量冰品折扣券50元。

「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華活動，將於17日、18日於高雄捷運哈瑪星站「新濱．駅前」廣場舉辦。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，觀光局將攜手一卡通公司推出優惠活動，只要於一卡通iPASS MONEYAPP輸入指定優惠券代碼「大港閱冰」，並於活動指定店家掃一卡通TWQR立牌付款，單筆消費新台幣滿百元，即能以優惠券兌換50元儲值金，送完為止。

此外，為鼓勵民眾愛護環境減少碳排，活動現場提供環保餐具，租借就可獲取限量的冰品折扣券50元。

觀光局表示，為推廣淨零減碳，現場提供環保餐具租借、數位多元支付等服務，此次活動也輔導參與美食業者，共同推動智慧觀光，導入多元支付服務，並以數位禮冰券服務，回饋消費者到店進行2次消費。

觀光局長高閔琳說，此次活動集結35家美味冰店與10家美食餐車，現場也安排許多趣味活動，拍照打卡就送限定版乖乖，另外參與投票還有機會獲得精美贈品，歡迎民眾一起來票選心目中的冰品人氣王。

為鼓勵民眾票選人氣冰品店家，活動市集店家消費滿50元可換投票貼紙1張，集滿2張貼紙，即可換取限量的大港閱冰高雄熊鑰匙圈，集滿4張貼紙可以玩扭蛋機抽獎，有更多豐富獎品。

觀光局表示，這個週末除了有大港閱冰活動，還有「2024高雄海洋派對」於第三船渠大港橋周邊水域及陸域舉行，歡迎全國民眾到高雄遊玩。

一卡通 冰品 觀光局

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