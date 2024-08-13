高雄港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港 朝智慧綠能發展

太平洋港口協會（Association of Pacific Ports，APP）在高雄舉行第110屆年會，高雄港與美國長灘港，以及馬紹爾群島共和國馬久羅港，今天在會中締結為姊妹港。高雄港已與20個國際港口結為姊妹港。

高雄港至今已與14個國家或地區的港口有姊妹港之盟，美國長灘港、馬紹爾群島共和國馬久羅港成為高雄港第19、20個姊妹港。14個國家或地區，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國、波蘭、韓國及馬紹爾群島共和國。

太平洋港口協會8月11日至14日，在高雄洲際酒店舉行110屆年會，有來自9個國家、30個港口的代表與會。交通部長李孟諺、高雄市長陳其邁、高雄港務公司董事長李賢義，成為高雄港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港的見證人。

陳其邁表示，高雄港目前正積極進行「雙軸轉型」，除了在南星填海造陸設洲際貨櫃中心，讓更大的貨櫃輪使用，市府也與港務公司推動土地使用的轉型，改善聯外交通，導入智慧化交通系統，加上目前正建設貨櫃車專用道及規畫中的國道7號，會讓高雄港2.0更符合智慧港灣的要求。

李孟諺致詞時表示，高雄是個美麗的城市，高雄港從日治時代建港到現在，已有114年歷史，高雄是重工業城市，有非常多的石化廠、煉鋼廠、造船廠，但是現在不僅重工業，也引進高科技、AI產業，舉世著名的台積電也在高雄建廠，很快可量產，也將高科技人才引進高雄，有脫胎換骨的改變，也期待高雄港在陳市長推出的亞灣1.0、2.0，在高雄港沿岸未來有30棟「無敵海景」辦公大樓進駐科技財經產業，為高雄港的港灣帶來積極、正面的方向。