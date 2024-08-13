錯過再等3年 屏東迎王平安祭典郵輪巴士即將啟航

屏東縣政府在今年推出季節限定郵輪巴士，體驗三年一科「東港迎王平安祭典」，感受百年傳統祭典文化，將在8月31日首航，推出優惠價888元，探索國家級重要民俗文化資產，從七角頭轎班開始，到百年工藝家將臉譜DIY體驗，再近距離感受王船，中午品嘗海鮮飯湯，最後在大鵬灣搭遊艇環灣，深入傳統祭典與當地文化，帶來不一樣的東港新感受。

交旅處表示，東港以海鮮聞名，在地居民習慣將當天現捕的海鮮食材烹製成美味佳餚，規畫「開運海鮮湯飯」，讓遊客品嘗，體驗東港風味。搭乘生態遊艇暢遊大鵬灣，透過360度全視野，欣賞海上風光，親身感受大鵬灣得天獨厚的悠閒美景。

交旅處表示，今年正逢甲辰年，是屏東的迎王年，依序由琉球鄉、東港鎮、南州鄉分別舉行迎王平安祭典，規畫東港路線迎王主題郵輪巴士，由專人導覽起點七角頭與轎班文化，參觀全台最大的王船與黃金牌樓，在百年廟宇彩繪家將臉譜DIY，錯過了就還要再等三年。

即日起線上開賣中，8月31日至9月22日每周六日推出「東港迎王平安祭典」主題郵輪巴士，共8梯次，每梯次限量40人，每人888元。