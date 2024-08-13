高捷岡山站汽車停車場啟用 轉乘更便利

高雄捷運岡山RK1站6月底試營運，市府捷運局開闢捷運岡山RK1站及台鐵岡山站間土地作為停車場，今天完工啟用，將使民眾轉乘捷運及台鐵更便利。

高雄市捷運局今天表示，岡山RK1站自試營運後，平均每日搭乘人數已達3500人次，為服務更多轉乘民眾，開闢岡山RK1站及台鐵岡山站間土地作為停車場供民眾使用，今天完工啟用。

捷運局表示，台鐵岡山站前原有84席機車停車位，此次將站前廣場停車位進行更新改善，並協調國營台灣鐵路公司開放招商中的捷運岡山RK1東基地，由捷運局開闢為停車場。2處基地施工完成後，將可提供184席機車停車位及55汽車位。

捷運局表示，隨高捷岡山RK1站通車，岡山地區正式納入高雄捷運生活圈，RK1站西基地土地聯發案已於7月12日成功招商簽約。

此外，RK1東基地於6月28日公告招商，以「雙鐵共構」交通區位優勢成為岡山門戶，後續透過捷運RK2至RK6工程進度，將串聯岡山、路竹等產業園區，帶動岡山成為高雄另一個大都會核心。