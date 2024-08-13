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高雄市區道路纜線下地 孔蓋齊平下地6918顆

中央社／ 高雄13日電

高雄市政府推動「市區道路纜線下地計畫」，統計自103年迄今，纜線下地累計達70.77公里；另孔蓋部分，至6月底下地3850顆、齊平3068顆，比去年同期增加5%。

為兼顧市容景觀及路平舒適度，高雄市工務局與台電公司和各區公所、民意代表及當地里辦公處共同合作下，推動「市區道路纜線地下化計畫」。

依工務局數據，截至6月底完成纜線下地長度3.58公里，長度超越去年2.44倍；統計民國103年迄今，纜線下地累計達70.77公里。另孔蓋部分，本年度至6月底下地3850顆、齊平3068顆，比去年同期增加5%，減少架空纜線橫錯交織現象及增進路平。

推動纜線下地過程常遭遇挑戰，工務局道路挖掘管理中心以鳳山黃埔新村為例，自102年公告登錄為文化景觀，市府推動場域保存及活化政策，透過「以住代護」系列計畫，聚集許多喜歡眷村人士進駐。

惟黃埔新村內植栽豐富、景致優美，但沿線道路電桿林立、架空纜線常因植栽纏繞而導致斷電、衍生相關安全問題。透過工務局、文化局合作辦理纜線下地，商請台電公司配合辦理纜線下地作業，並於113年完成拔桿作業。

工務局指出，纜線下地計畫除需協調設置變電箱與用戶引上管設置外，同時也協調有線電視、固網業者等單位配合辦理架空纜線清整下地作業。有鑑道路旁電桿、架空纜線鄰近房舍，不但影響市容景觀及交通安全，也常因颱風期間以致樹木傾倒，進而影響供電系統、造成生活不便，因此這項政策也有賴民眾配合。

台電 高雄市

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