青年出走南方工作假期搭建部落書屋 扎根閱讀的種子

讓青年探索與體驗生活，南區青聚點「屏東智慧農業學校」邀請青年出走南方，透過工作假期，協助農村、部落、小鎮完成別具意義指定工作任務，今年度首場工作假期來到屏東縣三地門鄉青葉部落，20名青年發揮所長，以工換酬完成部落書屋搭建，為部落埋下閱讀種子。

屏東縣三地門鄉是排灣族部落，僅青葉村是魯凱族，沿著185沿山公路，看見溪石與蝴蝶展翅入口意象，代表抵達青葉部落。為期3天的工作假期，20名青年，在青葉部落社區發展協會理事長巴俊傑帶領走讀部落，街道上處處可見魯凱族神話故事藝術牆，彷彿置身戶外美術館，對部落文化也更加認識。

工作假期重頭戲「部落書屋」，原本是閒置派出所，現為社區發展協會辦公室，社區空出部分空間打造部落書屋，學員花一天半，將原本斑駁的牆壁補土、上漆，用在地植物染出的美麗布樣裝飾書屋，從無到有，很有成就感。參與工作假期夥伴來自各地，有土木工程專長、網路社群設計、還有老師等，結合專業應用，改造部落書屋。

勞青處長李雨蓁說，期望青年們帶著書回來和部落分享、擔任說故事的老師，或將青葉部落的文化和書屋行動帶回職場和他人分享，做為屏東的推廣大使。

贊助繪本愛讀繪本屋負責人許惠閔，也是青葉部落媳婦、社區協會總幹事，在勝利星村經營獨立書店，近年鼓勵並陪伴多個學校或社區創作在地繪本，經常被問「何時返鄉推廣閱讀？」她說，感謝工作假期完成部落書屋，持續注入資源，打造孩童閱讀、部落辦理手作活動及陳列特色商品的舒適空間。

李雨蓁說，智慧農業學校是教育部青年發展署全國僅4處的「地方創生青聚點」之一，透過工作假期、走讀活動，讓已發展出理想事業的青年，將希望種子傳承給學員們，讓其思考「我有沒有想投入地方、社區工作」，勞青處皆會樂意協助青年完成夢想。今年工作假期共三梯次，接續要到高雄寶來手作步道、嘉義東區老屋活動等。