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青年為屏東搭建部落書屋 扎根閱讀種子

中央社／ 屏東縣13日電

屏東智慧農業學校為讓青年體驗生活及協助農村，今年首場工作假期前往三地門鄉青葉部落搭建部落書屋，空間利用植物染布樣裝置，空間明亮且柔和，為部落埋下閱讀種子。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，9至11日為期3天工作假期裡，由進駐屏東智慧農業學校夥伴、青葉部落社區發展協會理事長巴俊傑帶領青年走讀部落，街道上處處可見魯凱族神話故事的藝術牆，彷彿置身戶外美術館，使來自全台各地的學員更了解部落的文化與特色。

青年不僅走讀部落，也協助搭建部落書屋。縣府提及，部落書屋位於青葉國小旁，原是閒置派出所，改造成社區發展協會辦公室，社區空出部分空間打造書屋，學員將原斑駁牆壁補土、上漆，並且用在地植物染出的美麗布樣裝飾書屋，看著從無到有的過程，直說「很有成就感」。

勞動暨青年發展處長李雨蓁說，青年都擁有不同專長，分工合作之下，不僅完成了書屋，更交到許多好朋友，期望青年們帶著書回來這裡和部落分享、擔任說故事的老師，將青葉部落的文化和書屋行動帶回職場和他人分享，做為屏東的推廣大使。

贊助繪本的愛讀繪本屋負責人許惠閔表示，後續將會持續注入資源、提供更多書，並不定期舉辦說故事活動，打造一個孩童閱讀、部落辦理手作活動及陳列特色商品的舒適空間。

屏東縣政府 青年

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