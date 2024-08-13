菜價仍高 本土白花椰菜1台斤350元

凱米颱風迄今蔬菜價格仍高，高雄的傳統市場近期出現1台斤350元白花椰菜，有的菜販怕被嫌貴，改賣進口的白花椰菜，另有賣炸物業者因九層塔漲價1倍，盤商存貨用盡，只好用洋蔥代替。高市農業局表示，近日除了農損需復耕，也因中元普度需求量大，導致蔬菜漲價，預估還要2至3星期過後價格才能恢復平穩。

1名讀者投訴說，有婦人9日到高雄老字號的苓雅區國民市場外圍蔬菜攤，買1粒不到1台斤的白花椰菜要價280多元，菜販解釋颱風過後缺貨，當天價格是1台斤350元。

本報記者昨到國民市場訪價，該蔬菜攤未營業，另間市場內的蔬菜攤老闆娘說，前幾天本產白花椰菜是1台斤350元，昨賣320元，她因沒有客人，按照成本價出售；還有1間蔬菜攤老闆娘說，本產白花椰菜比颱風前漲超過1倍，不敢賣怕被客人罵，攤位上賣進口白花椰菜1台斤100多元。

此外，高雄1間連鎖炸物店謝姓老闆說，鹹酥雞必備的九層塔，颱風前1台斤大約50元至60元，颱風後漲至100多元，父親節前2、3天開始更因蔬菜商存貨用盡，有錢也買不到，只好用洋蔥代替；鼓山區內惟市場賣炸排骨酥的老闆娘說，以往方便客人買排骨酥回去煮湯會送香菜，但颱風後香菜從1台斤100多元飆漲到600多元，無法送了。

農業局指出，高雄地區農產業因颱風損失逾2.2億元，8月上旬蔬菜整體到貨量約較颱風前減少1成，導致整體交易價格上漲，其中花瓜類漲幅最高、約8成至9成，葉菜類次之約2成，根莖類較為平穩，高麗菜因中央啟動滾動式倉儲平抑價格，漲幅僅2%。