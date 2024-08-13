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高雄打造行人天堂 過馬路竟人車爭道

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市三民區河堤路有400公尺沒有紅綠燈，民眾走斑馬線時與車爭道，相當危險。記者王勇超／攝影
高雄市三民區河堤路有400公尺沒有紅綠燈，民眾走斑馬線時與車爭道，相當危險。記者王勇超／攝影

高雄河堤社區是市內首座交通寧靜示範區，行車時速不能超過30公里，被喻為「行人天堂」，但河堤路中段約400公尺的道路只設1道斑馬線，且無紅綠燈，居民抱怨，過馬路時沒有車輛願意禮讓，相當危險。里長數度抱怨，反映多年都沒下文，警方指今年已發生2起車禍，民代籲設置按壓式紅綠燈，保障人行安全。

高市交通局說，去年里長反映河堤路需加設紅綠燈，但因人車流量未達法定標準，所以沒設；交通局將持續評估是否增設其他安全保護設施，初步先設減速設施，再看看是否增設號誌。

三民區河堤社區透過道路規畫、降低車速，打造「行人天堂」，當地民眾卻反映，從社區欲穿越馬路到河堤公園，道路設計其實並不友善。一名沈先生說，河堤路有長達400公尺路段沒有紅綠燈、減速標線，居民要到對側公園，須站在路邊苦苦等待道路淨空才敢穿越，但經常沒有車輛願意停讓，不少居民在車龍中冒險穿越，險象環生。

轄區三民第二分局統計，這處路段今年已發生2件車禍，幸好人員僅受傷，記者昨在現場直擊，一名婦人要走斑馬線到對側公園，根本沒汽、機車願意禮讓，短短幾十公尺的斑馬線，花近1分鐘才走完！

鼎泰里長張吉雄說，他向交通局反映過很多年，指如果不增設紅綠燈，至少也要加寬斑馬線，居民過馬路才會安全。市議員張博洋表示，這處路段加速空間很足，若發生車禍，往往會比一般擦撞來得嚴重，建議設置按壓式紅綠燈，並畫設減速標線，提醒往來車輛。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，河堤路400公尺距離僅中段有斑馬線，居民要到公園，不是繞一大圈就要直接穿越馬路，而外部開入社區的車輛，時速往往超過30公里，實在危險；建議導入簡易中央分隔島並設置實體外推的行人保護區域及行穿線，這樣車輛會因車道變窄，自動減速。

紅綠燈 行人

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