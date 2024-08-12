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屏東地方創生特展8/17開幕 感受青年自造能量

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣政府策劃「創生自造-從0到1的創生之路」地方創生特展，17日在屏東智慧農業學校開幕，展出5大主題，也規劃系列青創店家自造DIY課程，讓民眾感受青年的創生能量。

屏東智慧農業學校與教育部青年發展署合作，推行地方創生之南區青聚點，集結許多優秀青農及青創店家，自造出屬於地方風土，今年更策畫「創生自造-從0到1的創生之路」地方創生特展，規劃地方創生大解密、勇敢做大夢、永續好屏友、地方創生提案攻略、風土製造-屏東物產等主。

縣府今天發布新聞稿表示，為讓民眾了解屏東青年如何從0到1打造地方創生，規劃特展，系列活動中串聯基地青創店家的自造DIY課程，讓民眾能親身感受青年的地方創生能量。

勞青處提及，展覽開幕也舉辦「國發會地方創生多元徵件說明會」，活動邀請地方創生南區輔導中心專案經理陳盈伶，與國發會地方創生培力工作站三支羽毛活動整合行銷企業社執行長李黃昱軒出席，分享各項地方創生補助計畫的申請攻略與執行眉角。

縣府表示，為吸引更多民眾參與開幕，活動也安排「創生共好禮」遊戲，只要參與開幕系列活動2場次，就可獲得開幕限定好禮及開幕市集新台幣50元消費券，期盼鄉親一起支持地方創生行動。

屏東縣政府 青創 青年

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