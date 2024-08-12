遭扣澎湖大進滿88號 4船員13日可望先獲釋
「大進滿88號」越界拖捕作業遭中國海警扣留，丁姓等4名船員今天可望13日由小船護送至海峽中線，由「大進滿96號」接駁；洪姓船長等人、船期盼協調出好結果，儘速完成裁罰返航。
澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日金門海域越界拖捕作業被中國海警扣留1個多月，在澎湖海峽兩岸交流協會前後任理事長前立委林炳坤、前副議長陳雙全等人居間奔走，原本今天循金門「小三通」今天前往，考量時間一行上午由高雄搭機直飛廈門，同行還有洪姓船長女兒、許姓船東與縣議員吳政杰。
澎湖縣議會議長陳毓仁上午因公務繁忙，則趕在中午循「小三通」前往會合，讓營救人船露出曙光。陳雙全表示，下午將前往泉州與福建省台辦三通處長李忠惠等人會面，希望探望洪姓船長等人。
初步了解，福建省台辦可望先釋放丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工，原則上13日以小船接駁4人至海峽中線，再由同屬大進滿船東船隊的「大進滿96號」漁船接駁返澎。
至於洪姓船長與「大進滿88號」漁船問題，陳雙全表示，會在下午與福建省台辦座談中全力爭取，期盼順利完成裁罰人、船儘速釋放，讓整起疑越界拖捕漁船被扣事件早日落幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言