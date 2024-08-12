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凱米颱風檢討4專家為高市府說項 指「淹水面積、時間大有改善」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
凱米颱風造成高雄市多處淹水。記者劉學聖／攝影
凱米颱風造成高雄市多處淹水。記者劉學聖／攝影

凱米颱風重創高雄市造成多處淹水，水利局坦承，颱風帶來致災雨量是淹水主因，工程手段無法完全避免災害發生；但相較於莫拉克颱風，高雄市淹水面積減少、淹水時間縮短。市府也請4名專家「說項」，指出若無水利建設災情將更嚴重，極端天氣下也要打破零災害思維，轉念為如何更快脫災。

水利局表示，高雄市政府於前瞻計畫水與安全項目，投入91億元治水經費，這次風災比起莫拉克風災，高雄市淹水面積少了約92%，且都會區淹水多1小時左右退水，明顯縮短，顯然治水已有成效。

成功大學水利及海洋工程系教授羅偉誠說，凱米帶來的致災性豪雨已超過200年防洪系統的設計標準。從數據上來看，相較莫拉克淹水面積大幅減少、退水時間縮短是事實；如果缺乏前瞻水利建設等，這次災情恐更嚴重。

成功大學前工學院長游保杉表示，未來降雨強度與總量，超過目前水利設施保護標準可能更頻繁。當超過設計標準所造成的淹水，應視為合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效，打擊水利工程師。

屏東科技大學名譽教授丁澈士表示，滯洪池的容量有極限，凱米颱風3小時時雨量就超過高雄滯洪池的設計標準，不淹也難。高雄大學災害防救科技研究中心主任吳明淏表示，極端氣候帶來的暴雨，政府與民眾的思維必須從要求零災害，轉變為災害發生時能夠降低損失、更快復原。

水利局表示，災後會評估檢討，並繼續執行排水改善工程及排水系統清疏，協助市民取得水情資訊，鼓勵易淹水地區加裝防水閘門，輔導成立自主防災社區、進行防災演練等。

凱米颱風帶來致災雨量，高雄市滯洪池均溢滿。圖／水利局提供
凱米颱風帶來致災雨量，高雄市滯洪池均溢滿。圖／水利局提供

凱米颱風 淹水 高雄市

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