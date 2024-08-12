屏東YouBike累積騎乘破兩百萬人次 Bike訪恆春抽好禮
屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線，騎乘人數今年8月7日中午突破200萬人次，屏東公共自行車YouBike設站總數130站。去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果出爐，97.1%的受訪者表示對屏東YouBike的整體服務感到滿意，獲使用者正面肯定。
屏東縣政府表示，屏東YouBike租賃站總站數在8月1日達到130站，除達目前階段性設站目標外，累積騎乘人次也在8月7日正式突破200萬人次，屏東YouBike今年1至7月累積運量98萬5545人次已超越去年全年運量；第200萬人次騎乘幸運兒將獲幸運禮「一卡通+儲值金1000元」。
縣府交通旅遊處表示，YouBike官網8月1日至8月31日止，正舉辦「Bike訪恆春月抽好禮」活動，活動時間內，在恆春鎮租借YouBike，單次騎乘2.0計為1次；單次騎乘2.0E電輔車計為2次，每騎3次即獲得一次抽獎機會。
交旅處強調，去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果近期出爐，整體服務滿意度高達97.1%，其中47%受訪民眾表示使用YouBike來取代非公共運輸系統。
顯見從去年起，屏東公共自行車租賃系統由Pbike轉換成YouBike2.0系統，以運量及服務滿意度調查結果顯示，深受民眾喜愛。屏東YouBike除享前30分鐘優惠至今年底止，及配合「TPASS行政院通勤月票」享YouBike（含2.0E）不限次數前30分鐘免費，培養縣民利用YouBike轉乘大眾運輸系統的習慣。
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