屏東YouBike累積騎乘破兩百萬人次 Bike訪恆春抽好禮

屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線，騎乘人數今年8月7日中午突破200萬人次，屏東公共自行車YouBike設站總數130站。去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果出爐，97.1%的受訪者表示對屏東YouBike的整體服務感到滿意，獲使用者正面肯定。

屏東縣政府表示，屏東YouBike租賃站總站數在8月1日達到130站，除達目前階段性設站目標外，累積騎乘人次也在8月7日正式突破200萬人次，屏東YouBike今年1至7月累積運量98萬5545人次已超越去年全年運量；第200萬人次騎乘幸運兒將獲幸運禮「一卡通+儲值金1000元」。

縣府交通旅遊處表示，YouBike官網8月1日至8月31日止，正舉辦「Bike訪恆春月抽好禮」活動，活動時間內，在恆春鎮租借YouBike，單次騎乘2.0計為1次；單次騎乘2.0E電輔車計為2次，每騎3次即獲得一次抽獎機會。

交旅處強調，去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果近期出爐，整體服務滿意度高達97.1%，其中47%受訪民眾表示使用YouBike來取代非公共運輸系統。