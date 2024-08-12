快訊

短延時強降雨來了！16縣市大雨特報 恐下到晚上

京華城弊案！前北市副市長彭振聲涉瀆職遭限制出境、出海、限制住居

大學分發入學15日放榜 一類組有望「撿漏」部分前端科系

屏東YouBike累積騎乘破兩百萬人次 Bike訪恆春抽好禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東YouBike累積騎乘破200萬人次。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東YouBike累積騎乘破200萬人次。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線，騎乘人數今年8月7日中午突破200萬人次，屏東公共自行車YouBike設站總數130站。去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果出爐，97.1%的受訪者表示對屏東YouBike的整體服務感到滿意，獲使用者正面肯定。

屏東縣政府表示，屏東YouBike租賃站總站數在8月1日達到130站，除達目前階段性設站目標外，累積騎乘人次也在8月7日正式突破200萬人次，屏東YouBike今年1至7月累積運量98萬5545人次已超越去年全年運量；第200萬人次騎乘幸運兒將獲幸運禮「一卡通+儲值金1000元」。

縣府交通旅遊處表示，YouBike官網8月1日至8月31日止，正舉辦「Bike訪恆春月抽好禮」活動，活動時間內，在恆春鎮租借YouBike，單次騎乘2.0計為1次；單次騎乘2.0E電輔車計為2次，每騎3次即獲得一次抽獎機會。

交旅處強調，去年度屏東YouBike服務滿意度問卷調查結果近期出爐，整體服務滿意度高達97.1%，其中47%受訪民眾表示使用YouBike來取代非公共運輸系統。

顯見從去年起，屏東公共自行車租賃系統由Pbike轉換成YouBike2.0系統，以運量及服務滿意度調查結果顯示，深受民眾喜愛。屏東YouBike除享前30分鐘優惠至今年底止，及配合「TPASS行政院通勤月票」享YouBike（含2.0E）不限次數前30分鐘免費，培養縣民利用YouBike轉乘大眾運輸系統的習慣。

屏東YouBike累積騎乘破200萬人次， 縣府舉辦「Bike訪恆春月抽好禮」。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東YouBike累積騎乘破200萬人次， 縣府舉辦「Bike訪恆春月抽好禮」。圖／屏東縣府交旅處提供

YouBike 屏東縣政府 自行車

延伸閱讀

YouBike違規記點滿月 北市取締破500件 新北僅12件

YouBike違規記點7月取締550件 騎士怨自行車道不連貫

汐止湖光里增youbike 民眾首次租借好方便

騎YouBike半路被攔下「違規記點」 網友笑：還以為是整人節目

相關新聞

6月金門團多人上吐下瀉疑中毒 衛生局檢驗結果出爐

金門在今年6月底曾爆發自由行團客多人上吐下瀉情況，讓不少民眾憂心食安，金門衛生局隨即稽查及採檢。衛生局稍早表示，檢驗結果...

直擊！高雄三民區400米路沒紅綠燈 居民嘆：過馬路要以生命犯險

高雄市河堤社區是高雄第一座交通寧靜示範區，車速不能超過時速30公里，被稱為行人天堂，但河堤社區主要道路之一的河堤路，有4...

潮州就業中心15日聯合徵才 逾120職缺薪水上看4萬

促進民眾就業，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心8月15上午9點半到12點10分在林邊鄉公所舉辦聯合徵才，林邊鄉以農業、養殖...

屏東YouBike累積騎乘破兩百萬人次 Bike訪恆春抽好禮

屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線，騎乘人數今年8月7日中午突破200萬人次，屏東公共自行車YouBike...

奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎

奇美綠能園區生態影片「太陽的禮物」參加「2024第八屆台北金鵰微電影展」脫穎而出，獲得「金獎」、「最佳環境資源微電影」及...

桌遊店屢爆賭博 高市府挨批

高雄近6年新設339家休閒活動場館業，不少以桌遊店、休閒會館為名，卻掛羊頭賣狗肉，暗藏麻將、德州撲克等賭博，即使被查獲不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。