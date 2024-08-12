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奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝

奇美綠能園區生態影片「太陽的禮物」參加「2024第八屆台北金鵰微電影展」脫穎而出，獲得「金獎」、「最佳環境資源微電影」及「網路人氣獎」。奇美實業表示，這見證了奇美在落實環境永續的努力與成果。

台北金鵰微電影展由台灣永續能源研究基金會舉辦，以聯合國「永續發展目標(SDGs)」為主題，旨在藉微電影力量宣揚永續意識。奇美實業上周末以「太陽的禮物」影片自183件參獎作品中脫穎而出，副總經理陳世賢代表領取三項大獎。

「太陽的禮物」是歷時一年在奇美綠能園區拍攝的生態紀錄片。影片展現園區不同時間與季節的多種生態樣貌，強調綠色能源和生態保護的和諧共存。

奇美表示，綠能園區是全台首座樹電共生太陽能電廠，園區內保留近三分之二的空間給自然生態。自2021年起委託屏科大生態調查，記錄園區內動物和植物各超過300種。

陳世賢表示，奇美以對歷史負責的態度，利用一年的時間籌拍生態紀錄影片，展示奇美綠能園區作為太陽的禮物與生物多樣性共榮，證明再生能源與生態可和諧共存。「我們自豪地分享成果，期望啟發更多人參與生物多樣性保護。」

本片拍攝團隊思帝影像指出，透過一整年的拍攝，努力去讓大家去看到自然的美，並倡議人類如何在不影響環境的狀況下，與自然達到平衡，「奇美透過綠能園區做了一個很好的示範。」

奇美表示，希望藉此機會促進大眾關注與了解生物多樣性的重要性，鼓勵參與自然保育，支持永續發展和生態保護的行動，為下一代創造美好的環境。奇美也將持續積極參與永續議題，並以更多元的方式傳遞故事和理念，讓更多人看到永續發展的可能性和希望。

奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
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奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎。記者周宗禎／翻攝
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