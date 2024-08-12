快訊

短延時強降雨來了！16縣市大雨特報 恐下到晚上

京華城弊案！前北市副市長彭振聲涉瀆職遭限制出境、出海、限制住居

大學分發入學15日放榜 一類組有望「撿漏」部分前端科系

打造韌性城市 數據看高市投入治水已有成效

中央社／ 高雄12日電

凱米颱風致災性降雨加上天文大潮影響造成市區淹水災情，遭外界質疑「前瞻」治水失效。但包括成大多名學者都認為高市府「前瞻」計畫（水與安全）投入91億元治水經費已有成效。

凱米颱風致災性降雨嚴峻程度超過2009年莫拉克颱風，導致各地出現積淹水災情，部分民代及媒體質疑前瞻基礎建設治水工程成效。依高雄市水利局水利工程科數據，颱風凱米淹水面積比起莫拉克，少了約92%，且都會區淹水大多1小時退水也明顯縮短。

成功大學水利及海洋工程系教授羅偉誠指出，凱米帶來致災性豪雨，已超過200年防洪系統設計標準，從數據上來看，淹水面積較莫拉克大幅減少、退水時間也縮短，假設缺乏前瞻水利建設等，災情恐更嚴重。

成大前工學院長游保杉名譽教授認為，需認知未來降雨強度與總量超過目前水利設施保護標準機會可能更頻繁。當超過設計標準所造成的淹水應是合理而可接受現象，「不宜輕易說治水無效」打擊水利工程師等言論。

至於外界質疑滯洪池設計成效，屏東科技大學名譽教授丁澈士指出，滯洪池容量標準有設計極限，凱米颱風3小時時雨量就超過高雄滯洪池設計標準，不淹也難。此外，高雄大學災害防救科技研究中心主任吳明淏也提到，極端氣候帶來暴雨，很可能超過既有工程設計，政府與民眾思維，必須從要求零災害，轉變為災害發生時能降低損失、更快復原。

對於凱米颱風帶來致災雨量是淹水主因，水利局今天新聞稿表示，將評估檢討並持續執行排水改善工程及排水系統清疏，但工程手段無法完全避免災害發生；協助市民取得水情資訊、鼓勵易淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區、進行防災演練等各項有助提升防洪韌性策略，也是持續努力目標。

凱米颱風 淹水

延伸閱讀

比照莫拉克颱風強降雨設計 全運會雲林田徑場排水通過凱米強降雨

引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

高雄滯洪池失效？水利局提數據反駁 學者也說有效

超越莫拉克！凱米颱風挾豪雨狂炸3天 5圖看台南雨量有多驚人

相關新聞

6月金門團多人上吐下瀉疑中毒 衛生局檢驗結果出爐

金門在今年6月底曾爆發自由行團客多人上吐下瀉情況，讓不少民眾憂心食安，金門衛生局隨即稽查及採檢。衛生局稍早表示，檢驗結果...

直擊！高雄三民區400米路沒紅綠燈 居民嘆：過馬路要以生命犯險

高雄市河堤社區是高雄第一座交通寧靜示範區，車速不能超過時速30公里，被稱為行人天堂，但河堤社區主要道路之一的河堤路，有4...

潮州就業中心15日聯合徵才 逾120職缺薪水上看4萬

促進民眾就業，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心8月15上午9點半到12點10分在林邊鄉公所舉辦聯合徵才，林邊鄉以農業、養殖...

屏東YouBike累積騎乘破兩百萬人次 Bike訪恆春抽好禮

屏東公共自行車YouBike從2023年2月上線，騎乘人數今年8月7日中午突破200萬人次，屏東公共自行車YouBike...

奇美生態影片「太陽的禮物」獲台北金鵰微電影展三大獎

奇美綠能園區生態影片「太陽的禮物」參加「2024第八屆台北金鵰微電影展」脫穎而出，獲得「金獎」、「最佳環境資源微電影」及...

桌遊店屢爆賭博 高市府挨批

高雄近6年新設339家休閒活動場館業，不少以桌遊店、休閒會館為名，卻掛羊頭賣狗肉，暗藏麻將、德州撲克等賭博，即使被查獲不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。