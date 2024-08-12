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高雄旗津風箏節落幕 6天吸引13.5萬人次

中央社／ 12日電

2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動11日落幕，高雄市觀光局統計，活動期間累計逾13.5萬名遊客造訪，滿滿人潮也帶動旗津商圈業績成長約3成。觀光局也預告「大港閱冰」活動將接續登場。

為期6天的旗津風箏節暨氣墊水樂園活動在旗津海水浴場舉辦，除了主題風箏及夜間風箏展演，今年首次將氣墊水樂園延長至晚上8時。高雄市觀光局今天新聞稿指出，活動期間累計逾13.5萬名遊客造訪，帶動旗津商圈業績成長約3成。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，活動期間人潮讓旗津各海產店家座無虛席，業績平均成長約3成。四輪車租賃業者表示，活動期間多了2成以上的外地遊客租借電動四輪車去看風箏。老街上的旗魚黑輪、冰品等小吃店家，業績也翻倍。

觀光局也預告，8月17、18日在哈瑪星捷運站前「新濱．駅前」廣場，將舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華活動，歡迎民眾參與，感受高雄多元繽紛的美食魅力。

「大港閱冰」冰品市集嘉年華將齊聚高雄特色冰店及美食餐車共45家，包括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰、義式冰淇淋等，另外也規劃許多親子趣味活動，與民眾同歡。

業績 觀光局 風箏節

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