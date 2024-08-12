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6月金門團多人上吐下瀉疑中毒 衛生局檢驗結果出爐

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
金門在今年6月底曾爆發自由行團客多人上吐下瀉情況，讓不少民眾憂心，金門衛生局隨即稽查及採檢；衛生局稍早表示，檢驗結果已出爐。圖／金門衛生局提供
金門在今年6月底曾爆發自由行團客多人上吐下瀉情況，讓不少民眾憂心，金門衛生局隨即稽查及採檢；衛生局稍早表示，檢驗結果已出爐。圖／金門衛生局提供

金門在今年6月底曾爆發自由行團客多人上吐下瀉情況，讓不少民眾憂心食安，金門衛生局隨即稽查及採檢。衛生局稍早表示，檢驗結果已出爐，其中一家餐廳檢出病原性大腸桿菌陽性，其餘皆未檢出，無足夠證據判定該群自由行旅客與用餐餐廳有明確因果關係，暫排除食品中毒可能。

金門衛生局在7月1日上午9時47分接獲金門醫院通報，有自由行旅客24人前晚6點在金門縣某餐廳用餐後，8時起陸續有人出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，並有5人至金門醫院急診就醫；獲報後也前往醫院調查，並前往該團用餐餐廳進行稽查、採檢，已全部寄送到台灣化驗。

衛生局表示，經衛生局送驗人體及環境檢體，檢驗報告日前出爐，其中5名患者人體檢體檢出諾羅病毒，6名廚工人體檢體皆為陰性。稽查當日無食餘檢體可供抽驗，該案抽驗環境檢體刀具、砧板塗抹物拭子各6件及現場豬肉凍食品檢體1件，其中山O拌麵食品檢體檢出病原性大腸桿菌陽性，其餘皆未檢出。

衛生局認為，無足夠證據可判定與該群自由行旅客曾於金門用餐的兩家餐廳（喜O小館、山O拌麵）有明確因果關係，所以暫排除食品中毒可能。

衛生局指出，食物檢出病原性大腸桿菌，原因有可能因為調理人員未注意操作衛生、交叉汙染食品所致等，微生物的動態消長與製造調理場所的衛生狀況密切相關，因此餐飲業者應當落實食品安全衛生自主管理，並加強內部管理及改善缺失，從源頭降低可能造成微生物汙染的風險。

衛生局強調，針對餐廳稽查項目，有違反食品良好衛生規範（GHP）準則相關缺失者，衛生局均已責令業者限期改善並複查合格。

衛生局 金門 餐廳

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