直擊！高雄三民區400米路沒紅綠燈 居民嘆：過馬路要以生命犯險

高雄市河堤社區是高雄第一座交通寧靜示範區，車速不能超過時速30公里，被稱為行人天堂，但河堤社區主要道路之一的河堤路，有400公尺的路段只設1道斑馬線，卻沒紅綠燈，居民抱怨，過馬路經常沒有車輛願意禮讓，「相當危險」。民代呼籲，應設置按壓式紅綠燈供民眾使用。交通局說，將增設減速設施並評估是否增設號誌。

位於三民區的河堤社區鄰近河堤公園旁，高雄第一座交通寧靜示範區，高市交通局希望透過道路規畫、降低車速，讓社區路段形成為行人「步行天堂」，但當地民眾卻反映，要從河堤社區穿越馬路到河堤公園的道路設計不友善行人。

家住河堤社區的沈姓男子說，河堤路有長達400公尺路段只有1處斑馬線，而且沒有紅綠燈、減速標線，居民要過馬路，只能站在路邊苦苦等待道路淨空，「經常沒有車輛願意停下來禮讓行人」，有些人甚至會冒險在車龍中穿越馬路。轄區三民二分局說，該路段今年已發生2件行人遭車輛碰撞的車禍，幸好只有人員受傷，沒有死亡。

記者今天上午來到河堤社區，直擊一名婦人要從河堤公園穿越這處斑馬線時，站在路口等候卻都沒有汽、機車願意停下來禮讓，短短幾十公尺的斑馬線，她花了將近1分鐘才走完，婦人說，希望能在這處斑馬線增設紅綠燈，「否則車輛都不願意停下來」，對行人很危險。

當地鼎泰里長張吉雄說，河堤路有400公尺只有一處斑馬線、沒有紅綠燈的問題，當地曾發生過車禍，居民希望設立紅綠燈，他已向交通局反映過很多年，他認為若不增設紅綠燈，至少也要將斑馬線的寬度加大，這樣居民過馬路才會安全。

市議員張博洋表示，該路段加速空間很足，若發生車禍往往會比一般擦撞來得嚴重，大樓區使用公園人口多，應設置按壓式紅綠燈供民眾使用，並劃設減速標線提醒經過車輛。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，河堤公園是社區居民運動的重要區段，不過河堤路400公尺距離僅在中段有斑馬線，社區居民若要到河堤公園，必須繞一圈，或是直接從馬路穿越，外部車輛進入車速往往超過30公里，相當危險；建議導入簡易中央分隔島並設置實體外推的行人保護區域及行人穿越線，如此行人容易通過，車輛經過也會因車道變窄自動減速，一舉兩得。