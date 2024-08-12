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節能減碳建物設太陽能光電 高市8月23日說明會

中央社／ 高雄12日電

2050淨零碳排已為世界各國共識，高市府以「太陽光電」和「高雄淨零物厝」雙軸策略發展環境永續目標，23日透過「推動建築物設置太陽光電設施說明會」與民眾對話達成共識。

說明會23日在台塑王氏昆仲公園舉辦，高雄市政府工務局長楊欽富今天表示，為鼓勵民眾於自家屋頂設置太陽光電設施，改善市容景觀，透過補助機制降低民眾設置成本外，並可避免陽光直射頂樓，達到良好隔熱效果降低室內溫度、有效減少風扇和冷氣等電費開銷，還可將電力躉售給台電賺取20年穩定收入。

同時結合智慧監測，實時偵測環境問題避免災害發生，並利用水量及電量觀測系統檢視用量，減少日常浪費。此外也提倡設置電動汽車基礎充電設施因應日益增長使用需求，落實永續能源的智慧之都藍圖。

工務局建築管理處新聞稿表示，說明會將彙整太陽光電設備認定申請所需文件及程序、「高雄厝智慧雲」補助計畫及推動成果，並講解建築物設置太陽光電系統補助辦法及案例介紹，喚起社會各界對智慧建築環境重視，打造屬高雄在地特色建築，以「淨零建築」作為實質策略典範，共創永續智慧環境。說明會活動免費報名，活動資訊詳情可至「太陽光電智慧建築」網頁查詢

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