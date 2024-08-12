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潮州就業中心15日聯合徵才 逾120職缺薪水上看4萬
促進民眾就業，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心8月15上午9點半到12點10分在林邊鄉公所舉辦聯合徵才，林邊鄉以農業、養殖產業為主，除在地企業，也有邀請屏南工業區廠區，與東港、新園的製造業與休閒服業等，釋出129個職缺，起薪上看四萬元。
潮州就業中心主任楊采蘭表示，這是釋出工作機會包括，機電維修員、工程師、門市人員、居服員、品檢員，以及不要求學經歷的水產養殖人員、模具人員、堆高機人員及廚師助理等；內勤文書類的工作則有會計助理、業務助理、行政人員，起薪上看4萬元。林邊及鄰近鄉鎮想找工作的人，請務必把握機會。
楊采蘭說，因應近年少子化與人口高齡化的趨勢，勞動部今年大力推動「壯世代就業獎勵」協助壯世代勞工順利就業，與「婦女再就業獎勵津貼」鼓勵離開職場180天以上的婦女重返職場，以上兩個計畫也都鼓勵雇主針對壯世代或再就業的婦女提供調整工時等友善勞工的措施，並發給雇主每人每月3千元獎勵津貼。各項專案細節及活動資訊，撥打08-7882214洽詢潮州就業中心。
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