潮州就業中心15日聯合徵才 逾120職缺薪水上看4萬

促進民眾就業，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心8月15上午9點半到12點10分在林邊鄉公所舉辦聯合徵才，林邊鄉以農業、養殖產業為主，除在地企業，也有邀請屏南工業區廠區，與東港、新園的製造業與休閒服業等，釋出129個職缺，起薪上看四萬元。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，這是釋出工作機會包括，機電維修員、工程師、門市人員、居服員、品檢員，以及不要求學經歷的水產養殖人員、模具人員、堆高機人員及廚師助理等；內勤文書類的工作則有會計助理、業務助理、行政人員，起薪上看4萬元。林邊及鄰近鄉鎮想找工作的人，請務必把握機會。