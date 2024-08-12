三地門收穫節 曾智勇同樂

屏東縣三地門鄉昨起一連3天舉辦收穫節暨鄉運，今年以「豐收的故事」為主題，鄉內10部落齊聚，出身三地門鄉的行政院原民會主委曾智勇返鄉參與盛會，獲三地門鄉長曾有欽致贈「三地門之光」，曾有欽指今年特邀新北市府、台中市原民團隊成立「回家交流協會」，為都會族人搭起回家舞台。

三地門鄉收穫節昨熱鬧開幕，部落總動員，鄰近九如鄉長藍聰信特別送上一隻豬祝賀。開幕活動由三地門鄉青壯年競技隊刺槍術表演揭開序幕，接續三地門鄉婦女會帶來百人慶豐收舞蹈，展現溫柔堅毅力量，青葉村詮釋服飾文化的美麗與智慧。

曾有欽指今年收穫節延續部落對傳統祭典的重視，鼓勵族人展現部落文化特色，也邀新北市府、台中市原民團隊交流，成立三地門回家交流協會，服務旅外族人。

原民會主委曾智勇返鄉與會，他也邀原民會單位主管一同參加，感受三地門鄉豐厚的文化底蘊。

今、明兩天三地門鄉運將登場，球類比賽外，還有傳統射箭、摔角等。