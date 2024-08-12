學校廚工「薪」酸 高雄每年200缺額

公辦校園營養午餐依規定每250名學生須配1名廚工，但高雄國中、小學營養午餐約雇性質的廚工每年均超過200個缺額，許多廚工抱怨薪資與工作量難成正比，只領基本月薪，要做食材檢查清洗、處理烹飪、設備洗滌清潔等工作，有議員籲正視問題。高市府回應，新學年會讓學校人事花費更彈性。

高市教育局表示，113學年度營養午餐費用調漲2元，市府加碼補助4元，希望減輕家長負擔，也提供人事費有更彈性的應用空間。

高市7成營養午餐採公辦公營，全市約700多名廚工，由於薪資及工作環境不理想，許多學校招聘困難。高市勞工局前年統計，全市每年向勞工局登記媒合廚工超過200案，加上未尋求媒合、自行招聘的學校，廚工職缺數恐怕更多。

公辦公營廚工的薪水是自學校午餐基金提撥15%至18%支應，議員李雨庭說，月薪制廚工只領底薪2萬7470元，但工作繁雜，少數學校廚工時薪計算，有些偏鄉校長還得募款幫忙招工。

信義國小校長劉曜源說，學校廚工是責任制，但工時不超過8小時，學校平時會給些禮品、邀請參加謝師宴等當福利；九如國小廚工採月薪制，能領到1個月年終，通勤也有微薄補貼，但仍有缺工問題；龍華國小1名廚工說，平時早上7時就到學校備料，全校有97班、學生數太多，11名廚工常一路忙到下午3時才能下班，廚房悶熱，薪資也不如人，是考量離家近、學校不定時提供福利才會待下。

高市教育局解釋，高雄營養午餐廚工依各校人事費結餘發給獎金福利，年終不超過1個月，考優者也能發獎金，均由各校勞動契約自行約定；勞、健保外，學校須全額負擔意外責任險、公共意外責任險、商業火災險等及廚工每學年健檢費。

台南市教育局則指出，台南目前500多名廚工，足夠學校廚房人力運作，也積極建立獎勵制度鼓勵人才留任，2021年修訂午餐工作手冊納入廚工考核獎勵制度，明列年終獎金、績優晉薪等獎勵項目，且去年起針對非偏鄉有廚房的高中以下學校，提出補助寒暑假廚工薪資補貼計畫，鼓勵優秀人員加入校廚，學校也可安排廚工在寒暑假進行廚藝精進、食安衛生講習。