桌遊店屢爆賭博 高市府挨批

高雄近6年新設339家休閒活動場館業，不少以桌遊店、休閒會館為名，卻掛羊頭賣狗肉，暗藏麻將、德州撲克等賭博，即使被查獲不法，仍可換地、換人重新申請起死回生，有取締過4次的桌遊館仍屹立不搖，讓市府遭質疑「只管發照，不管營業內容」。經發局表示，只要涉及麻將、撲克等違反公序良俗或性質上非屬營利事業，就會駁回申請登記。

經查，休閒會館、桌遊店多登記為「休閒活動場館」，業者申設時只要檢附負責人身分證等9項文件，無須實地審查就能發照。但屢有業者擺設麻將桌或各式賭局，坐收場地費抽頭。高市新興警分局6日晚間即查獲一家桌遊館，登記競技及休閒運動場館業，卻讓賭客大玩德州撲克、百家樂，共帶回賭客、場主、荷官49人。

高市警局統計，2021年1月至今年7月底共查獲25件暗藏賭博的桌遊業，共移送268人，查扣賭金434萬元。陳姓警官透露，桌遊業採會員制，使用與美元匯率相當的虛擬「泰達幣」或直接用電子支付，警方很難查獲兌換賭資行為。臨檢時只看得到撲克牌等賭具與籌碼，沒有現金，難以界定是賭場。

業者被查獲撤照，換地、換人就能「重起爐灶」。由於現行公司及商業設立採「登記與管理分離」原則，經發局核許過程只管「發照」，不會插手業者營業行為。

議員蔡武宏說，全市登記桌遊業公司逾800間，員警根本無法一一查緝；議員陳麗娜也說，桌遊店掛羊頭賣狗肉，讓許多家庭因賭博破碎，應加強營業登記管理。

法界指出，賭博罪構成要件在於有無賭資，這些場館用籌碼取代金錢，蒐證有模糊空間，讓業者有機可乘。

儘管縣市政府對酒店、電子遊戲場等特種行業訂有自治條例或特別條例規範，但法界指出，桌遊、麻將館等業尚未公告為特定行業，管理規範不足，有些以競技場館立案，實則從事賭博，形同合法掩護非法。