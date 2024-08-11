三地門鄉收穫節「豐收的故事」 曾智勇獲頒三地門之光

屏東縣有9個原鄉，人數最多三地門鄉今起到13日舉行收穫節暨鄉運，今年主題「豐收的故事」，三地門鄉10個部落齊聚，跳千人圓舞，原民會主委曾智勇出身三地門鄉，今回家鄉與會部落盛事，三地門鄉長曾有欽頒發「三地門之光」給曾智勇。曾有欽說，今年邀請新北市府、台中市原民團隊參與，成立回家交流協會，搭起都會族人回家舞台。

三地門鄉收穫節今下午熱鬧開幕，下午沒有下雨，豔陽高照好天氣，還有老鷹在天空盤旋，開幕活動部落總動員，原民立委伍麗華、立委蘇清泉、縣長周春米都出席，九如鄉長藍聰信還特別送上一隻豬給三地門鄉，歡慶收穫節。

開幕活動由三地門鄉青壯年競技隊103人帶來震撼刺槍術表演，之後登場三地門鄉婦女會百人慶豐收舞蹈，展現婦女們溫柔又堅毅力量。之後由青葉村帶來傳統文化演繹，詮釋三地門鄉服飾文化之美麗與智慧。

三地門鄉長曾有欽說，今年收穫節以「豐收的故事」為主題，延續部落對傳統祭典重視，鼓勵族人展現部落傳統文化特色。今年邀請新北市府、台中市原民團隊，互相交流，並成立「三地門回家交流協會」，服務旅外族人量能。

原民會主委曾智勇出身自三地門鄉口社部落，曾智勇說，他是三地門鄉民，帶著感恩心情，謝謝三地門鄉栽培，才有機會到原民會為更多族人服務。今天他除了自己來參加收穫祭，原民會單位主管也邀請一同參與。三地門鄉有著豐厚的文化底蘊，原住民不能自卑。