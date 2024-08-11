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三地門鄉收穫節「豐收的故事」 曾智勇獲頒三地門之光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉長曾有欽（右二）、出身自三地門鄉的原民會主委曾智勇（右五）回到部落跟族人一起同樂，跳圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉長曾有欽（右二）、出身自三地門鄉的原民會主委曾智勇（右五）回到部落跟族人一起同樂，跳圓舞。記者劉星君／攝影

屏東縣有9個原鄉，人數最多三地門鄉今起到13日舉行收穫節暨鄉運，今年主題「豐收的故事」，三地門鄉10個部落齊聚，跳千人圓舞，原民會主委曾智勇出身三地門鄉，今回家鄉與會部落盛事，三地門鄉長曾有欽頒發「三地門之光」給曾智勇。曾有欽說，今年邀請新北市府、台中市原民團隊參與，成立回家交流協會，搭起都會族人回家舞台。

三地門鄉收穫節今下午熱鬧開幕，下午沒有下雨，豔陽高照好天氣，還有老鷹在天空盤旋，開幕活動部落總動員，原民立委伍麗華、立委蘇清泉、縣長周春米都出席，九如鄉長藍聰信還特別送上一隻豬給三地門鄉，歡慶收穫節。

開幕活動由三地門鄉青壯年競技隊103人帶來震撼刺槍術表演，之後登場三地門鄉婦女會百人慶豐收舞蹈，展現婦女們溫柔又堅毅力量。之後由青葉村帶來傳統文化演繹，詮釋三地門鄉服飾文化之美麗與智慧。

三地門鄉長曾有欽說，今年收穫節以「豐收的故事」為主題，延續部落對傳統祭典重視，鼓勵族人展現部落傳統文化特色。今年邀請新北市府、台中市原民團隊，互相交流，並成立「三地門回家交流協會」，服務旅外族人量能。

原民會主委曾智勇出身自三地門鄉口社部落，曾智勇說，他是三地門鄉民，帶著感恩心情，謝謝三地門鄉栽培，才有機會到原民會為更多族人服務。今天他除了自己來參加收穫祭，原民會單位主管也邀請一同參與。三地門鄉有著豐厚的文化底蘊，原住民不能自卑。

今天收穫節開幕，接續是鄉運登場，除球類比賽，也有傳統射箭、傳統摔角等各項比賽，邀請大家共享土地的豐收與美好，體驗三地門鄉的熱情、傳統與文化之美。

屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，十個部落族人齊聚一堂，千人圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，十個部落族人齊聚一堂，千人圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，出身自三地門鄉的原民會主委曾智勇（前排右四）回到部落跟族人一起同樂，跳圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，出身自三地門鄉的原民會主委曾智勇（前排右四）回到部落跟族人一起同樂，跳圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉婦女會表演「百人慶豐收舞蹈」，展現三地門鄉豐富文化底蘊。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉婦女會表演「百人慶豐收舞蹈」，展現三地門鄉豐富文化底蘊。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，鄰近的平地鄉，九如鄉長藍聰信（左）特別贈送一隻豬給三地門鄉歡慶收穫節，與三地門鄉長曾有欽（中）一起合影。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，鄰近的平地鄉，九如鄉長藍聰信（左）特別贈送一隻豬給三地門鄉歡慶收穫節，與三地門鄉長曾有欽（中）一起合影。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，十個部落族人齊聚一堂，千人圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，十個部落族人齊聚一堂，千人圓舞。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉青壯年競技隊103人展現百人刺槍術，相當壯觀。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉青壯年競技隊103人展現百人刺槍術，相當壯觀。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，原民會主委曾智勇（右）回到部落參與，也帶著原民會一級主管共襄盛舉，三地門鄉長曾有欽（左）特別頒發「三地門之光」給曾智勇。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，原民會主委曾智勇（右）回到部落參與，也帶著原民會一級主管共襄盛舉，三地門鄉長曾有欽（左）特別頒發「三地門之光」給曾智勇。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，開幕典禮活動中，大家一起大合唱。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，開幕典禮活動中，大家一起大合唱。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉婦女會表演「百人慶豐收舞蹈」，展現三地門鄉豐富文化底蘊。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，三地門鄉婦女會表演「百人慶豐收舞蹈」，展現三地門鄉豐富文化底蘊。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，部落族人逐一進場，每個部落展現不同活力。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉收穫節今起為期3天熱鬧開幕，部落族人逐一進場，每個部落展現不同活力。記者劉星君／攝影

曾智勇 鄉長

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