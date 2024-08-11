高市輕軌遭汽車擦撞 捷運警統計113年事故已21起

林姓男子今天開車在高雄三民區疑違規左轉擦撞輕軌，最高可罰1800元，警方蒐證後全線恢復運轉；高市捷運警察隊統計自今年初至今，汽機車及行人與輕軌發生事故已21起。

高雄市警察局三民第二分局發布新聞稿指出，66歲林男下午2時50分許沿三民區大順二路由西往東行駛準備左轉日全街時，與沿大順路由西往東的輕軌列車發生碰撞，事故未造成任何人員受傷。

警方初步研判為林男不依標誌指示轉彎，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，確切肇因將由交通大隊進一步分析。

高雄捷運公司表示，列車遭汽車擦撞後，司機員緊急停車，旅客均無受傷並依引導前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具；待警方下午3時36分許蒐證完畢後，全線恢復正常運轉，若經警方確認為汽車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

依高雄市警察局捷運警察隊自今年初統計至今，汽機車及行人與輕軌發生事故共21起，發生在與輕軌共有路口計有17起，其餘2起發生在軌道區域範圍內，及2起民眾在月台或行人穿越道與列車發生碰撞。

警方提醒，民眾行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切勿投機違規搶快，以免發生事故。