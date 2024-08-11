未來高捷車站均3節車廂長 岡山車站為最後6節車廂車站

高雄捷運RK1岡山車站6月30日通車，這也是高捷最後一個6節車廂長度的車站，高雄市捷運局表示，未來的捷運小港林園線，及岡山路竹延伸線岡山車站之後路段，都確定規畫為3節車廂長度車站，主要是考量營運效率，相對建設成本亦會降低。

高捷紅橘線當初均以高運量來規畫興建，車站與台北捷運一樣均為6節車廂設計，但通車後因搭乘人次未達高運量標準，雖然乘客數逐年攀升，至今都仍以3節車廂運行；而6節車廂的車站設計只跑3節車廂是否浪費資源，一直都有討論聲音。

高捷後續如火如荼建設，新路線黃線規畫為中運量，與紅橘線不同有獨立的車輛與機電系統，紅線往南、往北延伸的小港林園線及岡山路竹延伸線，雖然都是與紅線使用相同的車輛與系統，但捷運局證實兩條線都將採3節車廂長度的車站興建，成為「另類的中運量車站」。

捷運局表示主要是考量營運效率，相對建設成本亦會降低。高雄捷運公司表示，捷運車站營運以人力、維護等成本為重，因此6節車廂與3節車廂的營運成本不會相差太多。水電成本方面，高架車站不會有影響，地下車站若空間較小，是可以節省些微的電費。