聽新聞
test
0:00 / 0:00
未來高捷車站均3節車廂長 岡山車站為最後6節車廂車站
高雄捷運RK1岡山車站6月30日通車，這也是高捷最後一個6節車廂長度的車站，高雄市捷運局表示，未來的捷運小港林園線，及岡山路竹延伸線岡山車站之後路段，都確定規畫為3節車廂長度車站，主要是考量營運效率，相對建設成本亦會降低。
高捷紅橘線當初均以高運量來規畫興建，車站與台北捷運一樣均為6節車廂設計，但通車後因搭乘人次未達高運量標準，雖然乘客數逐年攀升，至今都仍以3節車廂運行；而6節車廂的車站設計只跑3節車廂是否浪費資源，一直都有討論聲音。
高捷後續如火如荼建設，新路線黃線規畫為中運量，與紅橘線不同有獨立的車輛與機電系統，紅線往南、往北延伸的小港林園線及岡山路竹延伸線，雖然都是與紅線使用相同的車輛與系統，但捷運局證實兩條線都將採3節車廂長度的車站興建，成為「另類的中運量車站」。
捷運局表示主要是考量營運效率，相對建設成本亦會降低。高雄捷運公司表示，捷運車站營運以人力、維護等成本為重，因此6節車廂與3節車廂的營運成本不會相差太多。水電成本方面，高架車站不會有影響，地下車站若空間較小，是可以節省些微的電費。
至於列車直行不同長度的車站，會不會造成營運上的問題？高捷表示，可進行車輛調度，不會有問題；未來營運也可視狀況進行「區間車」或「打點車」來調度。目前高捷運量足夠，也預計將採購新列車，因此不需要加掛車廂，仍會維持3節車廂運營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言