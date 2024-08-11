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屏縣垃圾分類合格率上半年不到5成 破袋檢查10天合格僅68%

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局強化落實垃圾分類，8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％。環保局表示，加強嚴格執行垃圾破袋檢查，呼籲民眾落實垃圾分類。

環保局執行破袋檢查作業中時，發現不少學童丟垃圾時並未分類，環保局同仁問學童，「在學校有做分類嗎？」學童都會說，「老師有規定要分類」。環保局再問，「那在家為何不分類呢？」學童答，「媽媽說在家裡不用分類」，讓人傻眼，顯見垃圾分類的教育仍不足。

清潔隊員發現，部分民眾丟垃圾時未落實分類遭拒收，拒收後竟將整包垃圾拿到社區隱密處棄置，造成環境髒亂，或將一般垃圾混入資源回收，投入資源回收車，造成清潔隊後端分類困擾，隊員負擔加重苦不堪言。

環保局強調，垃圾分類制度行之有年，隨意棄置垃圾或垃圾未依規定分類均違反廢棄物清理法，若民眾屢勸不聽，將依違反廢棄物清理法規定處以1200至6000元罰鍰。

環保局表示，從2005年起全台推行垃圾強制分三類至今，垃圾分類「一般垃圾」、「資源垃圾」及「廚餘」等3類，促使廢棄物變成資源進而永續利用。「資源零廢棄」更是中央政府去年公告淨零碳排十二項關鍵戰略中一項，顯示資源回收重要性。

環保局表示，為讓縣民更清楚了解垃圾分類重要性，環保局持續開展垃圾分類宣導及發布垃圾分類指南相關資訊，並將宣導對象擴及到幼兒園學童，透過寓教於樂的垃圾分類實境練習往下扎根，讓小小朋友個個成為分類王，為保護環境盡一份力。

屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
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屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣垃圾分類合格率上半年度僅47％，環保局8月1日強力執行垃圾破袋檢查，執行10天以來垃圾分類合格率達68％，呼籲民眾落實垃圾分類。圖／屏東縣府環保局提供

垃圾分類 廢棄物 環保局

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