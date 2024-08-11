快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

監委調查土地變異點查報 高雄竟有逾10年未簽結的查報案

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣高山地形陡峭，為監控土地有無被盜濫採，採衛星遙測變異點來監控。圖 ／報系資料照
台灣高山地形陡峭，為監控土地有無被盜濫採，採衛星遙測變異點來監控。圖 ／報系資料照

監察院調查發現，內政部國土署為防止土地違法開發，以衛星遙測土地變異點，但地方政府竟長年未依規定執行現地檢查回報或未辦結，逾10年未辦結的縣市以高雄市最多，高市府地政局表示，高市2023年以前的變異點案件都依規定完成回報，近期新增案也通知轄管區公所限期查報，若屬違規將依區域計畫法裁處。

監察院內政及族群委員會日前通過監察委員范巽綠、蔡崇義、林盛豐調查報告，發現近5年土地變異點未回報及未辦結案件逐年上升，甚至有面積大於1公頃，逾10年尚未辦結情形。

據調查報告，近5年國土署共通報各縣市政府9萬4324件，572件未回報，逾5年未回報者有台東縣、嘉義縣、台中市及雲林縣，變異點面積大於1公頃未辦結的前3名為高市、雲林縣及彰化縣，高雄市面積逾1公頃，逾10年未辦結的有4件！違規類型以新增建物為最大宗。

高雄市地政局表示，高市非都市土地2023年以前的變異點案件都依規定完成回報，近期新增變異案件屬7、8月份案件，尚在查報期限內，已通知轄管區公所限期查報，若審認違規使用，即依據區域計畫法裁處。

地政局表示，高市非都市土地違規案件來源除變異點通報外，主要由民眾舉發，2011年至2023年裁罰3579件，舉發案有1403案，占39%，變異點通報案910件，占25%；其中興建廠房、鐵皮屋有1915件最多，占53%；違規區域以岡山區、路竹區、旗山區、美濃區等行政區較多。地政局都依區域計畫法相關規定積極處理。

國土署 監察院 高雄市

延伸閱讀

高雄熊分享追星攻略！跟著Super Junior等巨星步伐吃喝玩樂一次滿足

高雄狼師長年性侵十多名男童 監委要查防治機制是否失靈

台東天后宮土地所有權 立委黃建賓協調地歸原主

【重磅快評】劉世芳要當羅賓漢？先讓地方富起來再說

相關新聞

監委調查土地變異點查報 高雄竟有逾10年未簽結的查報案

監察院調查發現，內政部國土署為防止土地違法開發，以衛星遙測土地變異點，但地方政府竟長年未依規定執行現地檢查回報或未辦結，...

高市取締路口未停讓 行人違規也變多

外媒批台灣為「行人地獄」，政府為洗刷汙名，去年6月推未禮讓行人罰款新制迄今屆滿周年，高雄共8283件違規案，其中行駛接近...

新聞眼／行人地獄汙名 單靠重罰恐難洗刷

不禮讓行人重罰新制轉眼屆滿周年，執法初期雖有不少駕駛人吞罰，但一年來仍有不少無辜行人死傷，今年2月彰化三姊弟過路口時慘遭...

屏東巧克力節登場 仿如巧克力界「奧斯卡」

「2024屏東巧克力節」今日開幕，匯集了台灣30多家巧克力業者，其中有不少品牌榮獲過世界賽事獎牌，彷彿是台灣巧克力界的奧...

蕭美琴現身屏東青年論壇 學員驚呼連連、搶發言合影留念

立委鍾佳濱服務處、屏東縣希望工程親師協進會主辦的「喝一杯咖啡，聊下個未來」屏東青年論壇，今明兩天在屏東市大和咖啡舉辦，邀...

新園海洋航運園區啟用 蕭美琴：常跑屏東「每次來都有驚喜」

為了解決東港碼頭交通人潮壅塞問題，屏東縣政府在鹽埔漁港打造「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」，今日啟用，副總統蕭美琴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。