監委調查土地變異點查報 高雄竟有逾10年未簽結的查報案

監察院調查發現，內政部國土署為防止土地違法開發，以衛星遙測土地變異點，但地方政府竟長年未依規定執行現地檢查回報或未辦結，逾10年未辦結的縣市以高雄市最多，高市府地政局表示，高市2023年以前的變異點案件都依規定完成回報，近期新增案也通知轄管區公所限期查報，若屬違規將依區域計畫法裁處。

監察院內政及族群委員會日前通過監察委員范巽綠、蔡崇義、林盛豐調查報告，發現近5年土地變異點未回報及未辦結案件逐年上升，甚至有面積大於1公頃，逾10年尚未辦結情形。

據調查報告，近5年國土署共通報各縣市政府9萬4324件，572件未回報，逾5年未回報者有台東縣、嘉義縣、台中市及雲林縣，變異點面積大於1公頃未辦結的前3名為高市、雲林縣及彰化縣，高雄市面積逾1公頃，逾10年未辦結的有4件！違規類型以新增建物為最大宗。

高雄市地政局表示，高市非都市土地2023年以前的變異點案件都依規定完成回報，近期新增變異案件屬7、8月份案件，尚在查報期限內，已通知轄管區公所限期查報，若審認違規使用，即依據區域計畫法裁處。

地政局表示，高市非都市土地違規案件來源除變異點通報外，主要由民眾舉發，2011年至2023年裁罰3579件，舉發案有1403案，占39%，變異點通報案910件，占25%；其中興建廠房、鐵皮屋有1915件最多，占53%；違規區域以岡山區、路竹區、旗山區、美濃區等行政區較多。地政局都依區域計畫法相關規定積極處理。