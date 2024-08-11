快訊

川普競選團隊通訊遭駭！官司攻防、副手范斯身家調查全外流

先天不足後天失調？青儲政策可拚頂大 申請人次卻遞減

巴黎奧運2金5銅！盤點中華隊近6屆奧運獎牌數 這項運動今年最猛

四大舞台百組表演！青春高校祭 齊聚屏東公園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（前排右四）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（前排右四）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣青少年中心今年第十年，暑假舉辦「青春高校祭」，屏縣府培力12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，還有30個來自各校不同性質社團攤位，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，熱情精彩。

屏東縣長周春米也現身，在屏縣兒少代表與各校社團代表陪同，逛攤位，也被分區舞台相繼邀約上台，成為全場最受歡迎的「大學姐」，周春米也準備歌曲和舞蹈跟著大家一起唱唱跳跳，共同享受青春的氛圍。

周春米表示，每年暑假都是各高中社團成果發表熱門時段，為讓同學們充分展示才藝演出，今年特別準備四個大舞台分別是民吉、熱舞、熱音及水上舞台，讓同學們大展拳腳，透過舞蹈的編排、動人的和弦以及搖滾的節奏，在場每一位的是充滿自信的藝術家，縣政府也將繼續支持大家，希望大家未來更加璀璨。

縣府社會處表示，青少年由大人眼中的「兒童」，轉變成「自己想要的樣子」的過程中，音樂與舞蹈是最直接的展現方式，除了課業之外的社團生活支持著高中的升學壓力，社交互動取得同儕認同，也因當代文化的影響，透過「模仿」到「創作」的摸索過程中，找到自己在社會中的定位與價值。

社會處表示，青少年中心在社工適時陪伴，給予鼓勵下，可以將青少年「愛秀」、「敢秀」的特質充分發揮在公共事務中，讓青少年與社會之間建立更緊密聯繫。

屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（前排中）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（前排中）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（右三）跟學生們互動，屏東女中儀隊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（右三）跟學生們互動，屏東女中儀隊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（台上右一）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（台上右一）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（左二）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（左二）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（中）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（中）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（右二）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣舉辦「青春高校祭」，12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，縣長周春米（右二）也到場跟學生們互動。圖／屏東縣政府提供

舞台

延伸閱讀

新園海洋航運園區啟用 蕭美琴：常跑屏東「每次來都有驚喜」

「英仙座流星雨」壯麗登場！ 七夕情人節到屏東佳樂水觀星、聽歌、許願

屏縣與紐西蘭羅托路亞市簽署MOU 3面向深化合作

逢雨必淹的大仁科大挺過凱米 防洪設施發揮功效

相關新聞

高市取締路口未停讓 行人違規也變多

外媒批台灣為「行人地獄」，政府為洗刷汙名，去年6月推未禮讓行人罰款新制迄今屆滿周年，高雄共8283件違規案，其中行駛接近...

新聞眼／行人地獄汙名 單靠重罰恐難洗刷

不禮讓行人重罰新制轉眼屆滿周年，執法初期雖有不少駕駛人吞罰，但一年來仍有不少無辜行人死傷，今年2月彰化三姊弟過路口時慘遭...

屏東巧克力節登場 仿如巧克力界「奧斯卡」

「2024屏東巧克力節」今日開幕，匯集了台灣30多家巧克力業者，其中有不少品牌榮獲過世界賽事獎牌，彷彿是台灣巧克力界的奧...

蕭美琴現身屏東青年論壇 學員驚呼連連、搶發言合影留念

立委鍾佳濱服務處、屏東縣希望工程親師協進會主辦的「喝一杯咖啡，聊下個未來」屏東青年論壇，今明兩天在屏東市大和咖啡舉辦，邀...

新園海洋航運園區啟用 蕭美琴：常跑屏東「每次來都有驚喜」

為了解決東港碼頭交通人潮壅塞問題，屏東縣政府在鹽埔漁港打造「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」，今日啟用，副總統蕭美琴...

兩岸情勢詭譎 不同世代金門人在意重點不同

金門近期再成各界討論焦點，外界也好奇金門人位處兩岸特殊位置，居民究竟怎麼看待與對岸的關係。在地耆老認為，不只地緣關係，宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。