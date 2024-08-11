四大舞台百組表演！青春高校祭 齊聚屏東公園

屏東縣青少年中心今年第十年，暑假舉辦「青春高校祭」，屏縣府培力12校38社團，參與籌畫，分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，還有30個來自各校不同性質社團攤位，為期三天9到11日在屏東公園展開，現場宛如嘉年華，熱情精彩。

屏東縣長周春米也現身，在屏縣兒少代表與各校社團代表陪同，逛攤位，也被分區舞台相繼邀約上台，成為全場最受歡迎的「大學姐」，周春米也準備歌曲和舞蹈跟著大家一起唱唱跳跳，共同享受青春的氛圍。

周春米表示，每年暑假都是各高中社團成果發表熱門時段，為讓同學們充分展示才藝演出，今年特別準備四個大舞台分別是民吉、熱舞、熱音及水上舞台，讓同學們大展拳腳，透過舞蹈的編排、動人的和弦以及搖滾的節奏，在場每一位的是充滿自信的藝術家，縣政府也將繼續支持大家，希望大家未來更加璀璨。

縣府社會處表示，青少年由大人眼中的「兒童」，轉變成「自己想要的樣子」的過程中，音樂與舞蹈是最直接的展現方式，除了課業之外的社團生活支持著高中的升學壓力，社交互動取得同儕認同，也因當代文化的影響，透過「模仿」到「創作」的摸索過程中，找到自己在社會中的定位與價值。