新聞眼／行人地獄汙名 單靠重罰恐難洗刷

不禮讓行人重罰新制轉眼屆滿周年，執法初期雖有不少駕駛人吞罰，但一年來仍有不少無辜行人死傷，今年2月彰化三姊弟過路口時慘遭休旅車撞傷，姊姊臥病、肌肉萎縮，妹妹昏迷指數3，處境堪憐；此外，三寶行人在馬路嬉戲的行為亦有增多趨勢，500元罰款看來無關痛癢，交通部仍應加把勁，通盤審視、檢討，才能讓民眾真正杜絕險境。

外媒批台灣為「行人地獄」，在國際上蒙受汙名，交通部去年6月30日修改道路交通管理處罰條例第44條，對不禮讓行人的汽機車駕駛人祭出6000元罰鍰最高罰，但專案執法1年，全台仍有走在斑馬線的民眾遭撞飛，件件畫面令人怵目驚心。

不少闖禍的駕駛人抱怨，並非不禮讓行人，也不是故意違規，但有些交通標誌、標線不清，真的讓人無所適從，部分路口的設計太爛，加上車輛接近行人穿越道時，有些行人不知道該走還是不走，猶豫之間讓駕駛人也無所適從。

由此顯見，重罰手段下並未全然解決問題，駕駛人不禮讓行為依舊在，不少仗勢「帝王行人」條款的民眾，則演成變本加厲的馬路三寶行為，微薄的500元罰款如同隔靴搔癢，起不了警惕作用。

執法只是交通的一環，台灣要洗刷「行人地獄」的汙名，並非靠單一法條一蹴可幾，交通部應加把勁，從改善道路設計、用路人再教育等各層面多管齊下，才能坐收成效。