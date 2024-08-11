高市取締路口未停讓 行人違規也變多

外媒批台灣為「行人地獄」，政府為洗刷汙名，去年6月推未禮讓行人罰款新制迄今屆滿周年，高雄共8283件違規案，其中行駛接近行人穿越道未禮讓行人的行為占9成；在馬路嬉戲，拍婚紗、大跳街舞等馬路三寶行人與去年相較則多69人；專家認為，仍需加大執法強度，並對行人與駕駛雙方再教育。

交通部去年6月30日修正道路交通管理處罰條例第44條，駕駛人不禮讓行人先行通過者，罰款最低1200元，最高則從3600元提高為6000元。新制執行初期，不少駕駛人挨罰，高雄一名女教師今年元月3日綠燈右轉時因未禮讓行人，吃了一張6000元罰單；湖內國中6名學生走斑馬線欲過馬路，往來汽機車視而不見，有民眾看不慣學生苦等33秒冒險過馬路，一口氣檢舉13輛違規車，掀起熱議。

不禮讓行人新制滿周年，據高雄市統計，共8283件違規案，違規樣態包括行駛行人穿越道未禮讓行人；行駛接近人穿越的交叉路口未禮讓等。令人訝異的是，在馬路嬉戲、跳街舞等「三寶行人」多了69人。

「事故依舊嚴重的原因在於不停讓行人或行人違規導致」，消基會交通委員會召集人李克聰認為，若行人違規，就應增加罰則，若車輛違規，則應分析肇因，加強執法力度。高雄市行人路權促進會理事長林于凱則說，不禮讓行人新制施行後，駕駛人守法程度比以前好，不過機車駛入人行道、公園和綠園道的情形漸增，顯見執法能量仍不足。

高雄市議員陳美雅說，透過法律規範讓汽機車禮讓行人的觀念是好的，但行人也應要有同理心，惡意占道的行人，政府也應研議調整相關規定，讓用路人也尊重汽機車的通行權。

高市交通大隊表示，為強化民眾守法觀念，8月12日起至9月30日將執行「路口不停讓行人執法」專案勤務，今年全市也會增設21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備已於7月15日上線執法。