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屏東巧克力節登場 仿如巧克力界「奧斯卡」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2024屏東巧克力節」今日開幕，業者推出各式巧克力產品，吸引不少民眾購買。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，業者推出各式巧克力產品，吸引不少民眾購買。記者潘奕言／攝影

「2024屏東巧克力節」今日開幕，匯集了台灣30多家巧克力業者，其中有不少品牌榮獲過世界賽事獎牌，彷彿是台灣巧克力界的奧斯卡宴會。業者推出各式巧克力產品，正巧遇到七夕情人節吸引不少民眾購買，也為小農們創造亮眼業績。

活動在屏菸1936文化基地及屏東可可巧克力園區，兩地同步啟動，並由巧克力嘉年華遊行揭開序幕，巧克力業者們精心打扮，幫自家品牌宣傳打廣告，遊行隊伍包括小天使和月老、COSPLAY、雜技團體和流行非洲鼓隊，並發送情人節巧克力給大家共享甜蜜。

巧克力市集也規畫「可可巧克力跨域創新」主題，邀請高雄餐旅大學、美和科大、Le Gaulois高蘆法式餐廳、玉米三巷冰淇淋工坊等單位，製作烏金魚子巧克力、屏東黑金可可雪酪等創新口味巧克力，讓民眾品嘗。

配合七夕情人節主題，現場也推出「情人的眼淚－屏東果丰禮盒」和「鐵定有緣餅」，並邀請了食尚玩家節目主持人林莎擔任快閃店長。並設有「愛情充電站」，由東西方愛神，月下老人及邱比特與民眾在裝置藝術前拍照打卡。

會場也提供巧克力樂擂茶和濃情蜜意巧克餅的DIY，並推出了購物滿額抽獎活動，只要單攤購買滿300元即可抽獎1次，共1000份獎品，頭獎為iPad 10。

「2024屏東巧克力節」今日開幕，業者推出各式巧克力產品，吸引不少民眾購買。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，業者推出各式巧克力產品，吸引不少民眾購買。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，巧克力嘉年華遊行上業者們精心打扮，幫自家品牌宣傳打廣告。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，巧克力嘉年華遊行上業者們精心打扮，幫自家品牌宣傳打廣告。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，巧克力嘉年華遊行上業者們精心打扮，幫自家品牌宣傳打廣告。記者潘奕言／攝影
「2024屏東巧克力節」今日開幕，巧克力嘉年華遊行上業者們精心打扮，幫自家品牌宣傳打廣告。記者潘奕言／攝影

七夕 屏東 巧克力 情人節

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