蕭美琴現身屏東青年論壇 學員驚呼連連、搶發言合影留念

立委鍾佳濱服務處、屏東縣希望工程親師協進會主辦的「喝一杯咖啡，聊下個未來」屏東青年論壇，今明兩天在屏東市大和咖啡舉辦，邀各大領域專家齊聚一堂授課，副總統蕭美琴今午到場參加，讓現場青年學員驚呼連連，搶著發言並合影留念。她說，大家在不同議題上各有意見，不過在台灣議題上，國人應當一同守護我們引以為傲的民主自由。

這次論壇課程涵蓋國際外交、公共政策、創意行銷、農業經濟、地方創生、選舉實務、文化創新、體育賽事等，第一天登場的講師包括國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、民進黨青年部主任阮俊達，及林亮君、曾玟學、苗博雅、梁育慈4名新生代議員等。

蕭美琴抵達現場時引發一陣騷動，午餐時間與學員們近距離對談。她說，這次來與青年朋友深度交流，無論是意見都歡迎學員表達。大家在不同議題上會有不同意見，可以爭執，不過在台灣議題上，國人應當一同守護我們引以為傲的民主自由。