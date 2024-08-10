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新園海洋航運園區啟用 蕭美琴：常跑屏東「每次來都有驚喜」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。圖／屏東縣政府提供
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。圖／屏東縣政府提供

為了解決東港碼頭交通人潮壅塞問題，屏東縣政府在鹽埔漁港打造「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」，今日啟用，副總統蕭美琴及交通部長李孟諺也到場參加。蕭美琴致詞時表示，最近常常跑屏東，「每次來都有驚喜」，並笑說「退休後打算搬來這裡」。

去年小琉球旅遊達289萬人次，遊客大多從東港渡船碼頭搭乘東琉線交通船，因碼頭腹地不大，人車壅塞問題嚴重。為了分散人潮，屏縣府爭取交通部航港局4.311億元經費補助，打造4.3公頃的「海洋航運園區」，希望由鹽埔漁港出發的鹽琉線能分散東琉線人潮。

園區的鹽琉線船運服務中心建築，融合船艦及海洋元素的美學設計，一樓為候船空間、便利商店及服務諮詢站，二樓為紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，三樓則為觀景平台，天氣好時，西邊可觀海欣賞小琉球、東邊可遠眺大武山，景色宜人。

園區也規畫海洋廣場，並設立一座「TAIWAN Hi」3D立體彩繪階梯，為網美打卡熱點。交通接駁與公共運輸方面，設置小客車停車位161席、機車211席，停車方便，也設立小黃公車、YouBike，及台灣好行等多條公車路線，方便遊客轉乘。

屏東縣長周春米表示，新園海洋航運園區可疏緩東港渡船碼頭交通壅塞問題，同時推動東港、新園及琉球地區航運發展。縣府也於今年7月起，在小琉球3個潮間帶收取海洋保育費，讓小琉球觀光資源能夠永續發展。

蕭美琴說，台灣為島嶼國家，要發展Marine Highway藍色海洋公路，也要更自信面對海洋、面對世界，善用海洋資源及連結。我們與海洋的關係要透過各項地方建設、政策及資源整合，建立在地文化與世界連結的通道。

TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。記者潘奕言／攝影
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。記者潘奕言／攝影
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。圖／屏東縣政府提供
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用。圖／屏東縣政府提供
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用，副總統蕭美琴（中）及交通部長李孟諺（右3）也到場參加。記者潘奕言／攝影
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用，副總統蕭美琴（中）及交通部長李孟諺（右3）也到場參加。記者潘奕言／攝影
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用，副總統蕭美琴（中）及交通部長李孟諺（右3）也到場參加。記者潘奕言／攝影
TAIWAN Hi新園海洋航運園區今日啟用，副總統蕭美琴（中）及交通部長李孟諺（右3）也到場參加。記者潘奕言／攝影

小琉球 東港 蕭美琴

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