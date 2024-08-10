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屏東青年論壇登場 蕭副總統現身近距離對談

中央社／ 屏東縣10日電

立委鍾佳濱屏東縣希望工程親師協進會主辦屏東青年論壇今天登場，副總統蕭美琴現身與青年對話，她表示，不同意見可以表達，在台灣議題上，民眾應一同守護民主自由。

「喝一杯咖啡 聊下個未來」屏東青年論壇，今明2天登場，邀集各大領域專家齊聚一堂，課程涵蓋國際外交、公共政策、創意行銷、農業經濟、地方創生、選舉實務、文化創新及體育賽事等多元議題。

首日登場的有，國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、台北市議員林亮君及苗博雅、苗栗縣議員曾玟學、屏東縣議員梁育慈等新生代議員，蕭副總統也驚喜現身，用1小時的午餐時間與青年近距離對談，展現高人氣。

蕭副總統說，擔任副總統以來行程與時間都需要嚴格控制，今天專程到青年論壇，就是為了與青年深度交流，無論是建議或不滿，都相當歡迎學員表達；在任何議題中，大家都會有不同意見，也可以爭執，但在台灣議題上，民眾都應當一同守護引以為傲的民主自由。

民進黨立委鍾佳濱表示，原先僅招收40名學員，因報名人潮絡繹不絕，後來擴大錄取50名；回顧台灣民主歷程中，青年是改變社會、捍衛民主的關鍵力量，自己也是學運出身，深深了解青年對於國家政策的舉足輕重，期許讓透過學員與講師對話，深化守護台灣的精神、培養關懷社會的胸襟，進而轉化成為參與公共事務的養分。

明天活動也陸續邀請到新北市議員戴瑋珊、民進黨政策會執行長王義川、立委黃捷及獨立樂團的主唱來與會分享。

屏東縣 蕭美琴 鍾佳濱

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