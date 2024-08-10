屏東青年論壇登場 蕭副總統現身近距離對談

立委鍾佳濱與屏東縣希望工程親師協進會主辦屏東青年論壇今天登場，副總統蕭美琴現身與青年對話，她表示，不同意見可以表達，在台灣議題上，民眾應一同守護民主自由。

「喝一杯咖啡 聊下個未來」屏東青年論壇，今明2天登場，邀集各大領域專家齊聚一堂，課程涵蓋國際外交、公共政策、創意行銷、農業經濟、地方創生、選舉實務、文化創新及體育賽事等多元議題。

首日登場的有，國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、台北市議員林亮君及苗博雅、苗栗縣議員曾玟學、屏東縣議員梁育慈等新生代議員，蕭副總統也驚喜現身，用1小時的午餐時間與青年近距離對談，展現高人氣。

蕭副總統說，擔任副總統以來行程與時間都需要嚴格控制，今天專程到青年論壇，就是為了與青年深度交流，無論是建議或不滿，都相當歡迎學員表達；在任何議題中，大家都會有不同意見，也可以爭執，但在台灣議題上，民眾都應當一同守護引以為傲的民主自由。

民進黨立委鍾佳濱表示，原先僅招收40名學員，因報名人潮絡繹不絕，後來擴大錄取50名；回顧台灣民主歷程中，青年是改變社會、捍衛民主的關鍵力量，自己也是學運出身，深深了解青年對於國家政策的舉足輕重，期許讓透過學員與講師對話，深化守護台灣的精神、培養關懷社會的胸襟，進而轉化成為參與公共事務的養分。

明天活動也陸續邀請到新北市議員戴瑋珊、民進黨政策會執行長王義川、立委黃捷及獨立樂團的主唱來與會分享。