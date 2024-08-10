高雄文學館曾貴海懷念展 陳其邁追憶致敬

為緬懷已逝醫師、詩人曾貴海，高雄文學館以曾貴海的生平、詩集等創作打造懷念空間；高雄市長陳其邁今天到場致敬並說，「在人生各個階段都跟曾醫師學習很多。」

陳其邁媒體聯訪時說，高雄文學館是曾貴海生前最喜歡的地方，在這裡籌備追憶空間能讓民眾在這裡懷念他，也閱讀曾貴海對台灣、高雄的情感。

陳其邁回憶，在學生時代曾參與曾貴海和建築師盧友義發起的保護高屏溪綠色聯盟運動，「在人生各個階段都跟曾醫師學習很多」，曾貴海的辭世，對很多高雄人來講，尤其在文學界、攝影界、醫界都不太敢相信這個事實。

高雄文學館打造「唯有堅持」紀念空間，以曾貴海醫師大事紀、社會運動參與、歷年著作年表與文學創作出版品陳列，更有不少詩句擺掛在空間。

陳其邁說，曾貴海一生是用華語、客語、台語等不同語言來描寫他對這塊土地的熱愛跟理想，每個文字都展現了他對這塊土地的理想以及情感，這些都是給台灣的情書。

曾貴海懷念空間展期自即日起8月23日，每日早上10時至下午5時。陳其邁說，希望市民共同來懷念曾貴海醫師留下來最珍貴的資產，「唯有堅持，也讓我們相信文字的力量，可以讓高雄繼續前進。」