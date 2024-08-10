高雄愛滋感染存活者4000多人全國第3 衞生局籲七夕「愛戴套」

今天是七夕情人節，高市衛生局說，目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000多人，位居全國第三；今年M痘全國新增29例中，高雄市佔3例，皆為本土個案且未曾接種M痘疫苗，衛生局提醒與伴侶共度美好時光的同時要落實安全性行為，符合接種條件民眾盡速打滿2劑M痘疫苗，提升防護力，並定期進行愛滋篩檢，守護自身與伴侶的健康。

衛生局說，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000多人，佔全國13.4％，位居全國第三，高雄2024年度新增愛滋病毒感染者當中，近95%因不安全性行為感染。

衛生局指出，近年國內梅毒、淋病等性傳染病疫情呈上升趨勢，尤以年輕族群疫情上升最為顯著。依據高雄市2023年性傳染病統計資料顯示，高雄13歲至24歲年輕族群性傳染病，其中梅毒及活性梅毒病例數均占整體確定病例18%、淋病則占34%，且以18歲以下青少年感染病例數增幅較明顯。

衛生局表示，截至7月22日M痘累計全國確診共388例（366例本土及22例境外移入），今年全國新增29例(26例本土及3例境外) 中，高雄市佔3例，皆為本土個案且未曾接種M痘疫苗，顯示社區M痘傳播風險仍存在。