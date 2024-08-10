快訊

社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

想買Apple Watch仍疑惑好在哪？過來人曝這些優點「不求人超方便」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄愛滋感染存活者4000多人全國第3 衞生局籲七夕「愛戴套」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局與市立小港醫院合作宣導性傳染病防治。記者王勇超／翻攝
高市衛生局與市立小港醫院合作宣導性傳染病防治。記者王勇超／翻攝

今天是七夕情人節，高市衛生局說，目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000多人，位居全國第三；今年M痘全國新增29例中，高雄市佔3例，皆為本土個案且未曾接種M痘疫苗，衛生局提醒與伴侶共度美好時光的同時要落實安全性行為，符合接種條件民眾盡速打滿2劑M痘疫苗，提升防護力，並定期進行愛滋篩檢，守護自身與伴侶的健康。

衛生局說，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000多人，佔全國13.4％，位居全國第三，高雄2024年度新增愛滋病毒感染者當中，近95%因不安全性行為感染。

衛生局指出，近年國內梅毒、淋病等性傳染病疫情呈上升趨勢，尤以年輕族群疫情上升最為顯著。依據高雄市2023年性傳染病統計資料顯示，高雄13歲至24歲年輕族群性傳染病，其中梅毒及活性梅毒病例數均占整體確定病例18%、淋病則占34%，且以18歲以下青少年感染病例數增幅較明顯。

衛生局表示，截至7月22日M痘累計全國確診共388例（366例本土及22例境外移入），今年全國新增29例(26例本土及3例境外) 中，高雄市佔3例，皆為本土個案且未曾接種M痘疫苗，顯示社區M痘傳播風險仍存在。

衛生局說，國內仍有約10%的感染者未知自身感染狀態，因此呼籲民眾發生性行為時全程正確使用保險套與水性潤滑液，可雙重防護愛滋病毒與性傳染病；每3個月至6個月定期篩檢，早期確認健康狀況，遠離愛滋病毒；符合M痘疫苗接種條件的民眾，盡速完成2劑疫苗接種，可提高9成保護力。

高市衛生局前往那瑪夏區，結合全國布農族射耳祭傳統技能競賽，宣導性傳染病防治。記者王勇超／翻攝
高市衛生局前往那瑪夏區，結合全國布農族射耳祭傳統技能競賽，宣導性傳染病防治。記者王勇超／翻攝
高市衛生局與市立民生醫院HERO藥愛療癒復元中心，在國立高雄大學設攤衛教，加強性傳染病防治。記者王勇超／翻攝
高市衛生局與市立民生醫院HERO藥愛療癒復元中心，在國立高雄大學設攤衛教，加強性傳染病防治。記者王勇超／翻攝

七夕 愛滋病 衛生局 高雄市

延伸閱讀

高雄男鑽好市多冷藏櫃標「10000」待售 警找到他2人...這下不好玩了

放假日高雄被大雨炸裂中 網友怨念深：煩死

高雄狼師長年性侵十多名男童 監委要查防治機制是否失靈

今日七夕超忙！不為人知9項傳統風俗…開智慧、旺運、求子、引桃花全包

相關新聞

高雄愛滋感染存活者4000多人全國第3 衞生局籲七夕「愛戴套」

今天是七夕情人節，高市衛生局說，目前高雄市愛滋病列管存活感染者約4000多人，位居全國第三；今年M痘全國新增29例中，高...

高雄大雨樹倒、斷枝 3騎士傷

凱米颱風來襲時，高雄市發生路樹傾倒壓到路過機車，造成1名婦人死亡，昨早高雄下大雨又有樹倒、樹枝掉落砸中路過機車，造成3人...

高雄夾娃娃機店 兌換象龜、豹龜惹議

台灣消費者保護協會暑假期間調查高雄31間夾娃娃機店，發現8成以上店家未張貼經濟部取物機台的許可文件，食物有效期限也不易辨...

屏東原民館打造南台原民文化重鎮 排灣學生畫展今開幕

屏東縣政府將閒置的屏東菸葉廠16號倉庫3樓改造成屏東原民館，原民會補助經費進行空間及特展規畫。最新特展「誰家的毛毛蟲在唱...

「最美魚市場」重開幕仍無起色 高市府證實漢來接手經營

高雄鼓山魚市場確定將換手經營！高雄市政府海洋局今天下午證實，原由南仁湖公司經營的鼓山魚市場，因來客數不斷下降，去年9月封...

上班時段大雨！高雄鳳山路樹倒塌 砸傷路過機車女騎士

高雄市今天上午受低壓帶影響，天空下起大雨，位於鳳山區南京路一棵高聳的路樹於8時左右突然連根倒塌，橫倒路中央，剛好69歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。