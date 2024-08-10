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高雄大雨樹倒、斷枝 3騎士傷

聯合報／ 記者石秀華林保光尤聰光王昭月／連線報導
高雄昨天上午下起大雨，鳳山區南京路1棵高聳路樹突然連根拔起，橫倒路中央，壓傷1名騎機車經過的婦人。圖／讀者提供
高雄昨天上午下起大雨，鳳山區南京路1棵高聳路樹突然連根拔起，橫倒路中央，壓傷1名騎機車經過的婦人。圖／讀者提供

凱米颱風來襲時，高雄市發生路樹傾倒壓到路過機車，造成1名婦人死亡，昨早高雄下大雨又有樹倒、樹枝掉落砸中路過機車，造成3人受傷，民代批高雄路樹有如不定時炸彈

另外，台東市海濱公園與國際地標數十棵生長逾20年的樹木枯萎瀕死，民眾懷疑遭人下毒手，市公所昨派員現勘，認為焚風所致，將立即搶救。

高雄昨早8點左右，鳳山區南京路1棵路樹傾倒，69歲陳李姓婦人騎車經過來不及閃躲被砸傷。無獨有偶，8點30分左右28歲曾姓男子與42歲劉姓女子分別騎車經過鼓山區中華一路時，路旁大樹的樹枝疑遭風雨打落，導致2人摔車受傷！

凱米颱風發生至今，高雄至少4人因路樹傾倒死傷，議員李雅靜氣憤地說，風吹雨打路樹就倒，成為不定時炸彈！凱米颱風來襲時，鳳山建國路一段才發生路樹砸死無辜騎士憾事，昨早南京路又有路樹壓傷騎士，高雄的路樹這麼不堪一擊嗎？很多路樹種植時，常挖個洞把土覆上就當完工了事，即便樹根裸露也通過驗收，難怪頻繁發生路樹傾倒事件，市府難辭其咎。

工務局公園處表示，平常例行性修剪路樹，颱風來臨前則加強巡檢，新植路樹也會加強固定。昨天鳳山區路樹傾倒，研判是近日雨量多，土壤濕軟，路樹支撐力降低，加上瞬間陣風所致，被砸傷的當事人若聲請國賠，市府權責單位會依程序審核。

凱米颱風 炸彈 路樹

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