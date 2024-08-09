擴大高雄IC設計量能 南部晶片設計產業推動基地今啟用

為了讓高雄半導體產業上游IC設計注入研發量能，經濟部產業發展署投入1億元經費，在高軟園區設立南部晶片設計產業推動基地，對強化推動招募IC設計人才，EDA tool（電子設計自動化）、IP（矽智財）技術支援架構對接，讓高雄將成為國內新世代半導體產業發展的理想地。

基地啟用儀式包括經濟部產業發展署長陳國軒、高市府經發局長廖泰翔、中山大學校長李志鵬、經濟部產業園區管理局主秘林千惠，以及義隆電子、原相科技、仁寶電腦等產、官、學、研代表參與，共同為基地剪綵慶賀，見證南臺灣半導體晶片設計、研發量能再擴張。

陳國軒表示，近年科技版圖南移，為更健全南部半導體於晶片設計產業鏈與成長，經濟部成立南部晶片設計產業推動基地，延攬潛力企業進駐並鏈結國內外產、官、學、研，補足IC設計關鍵領域，完成產業最後一塊拼圖，提升產業價值及聚落群聚，帶動企業高值化轉型與加速南部半導體產業成長。

廖泰翔說，中央「大南方×大發展」政策下，市府拓展半導體產業，打造半導體S廊帶，已有數家指標性大廠進駐，另外「亞灣2.0」計畫由原本5年投入106億元增為7年170億元，朝上游端晶片設計與軟體系統研發發展，強化高雄IC設計量能並延伸中下游，串接IC元件、模組及系統廠商，應用在智慧城市、智慧港灣、影視平台等。

李志鵬表示，中山大學積體電路設計研究所已正式開辦，中山成立的產發中心在2009年起即與經濟部產發署依序在高雄亞灣布局南部IC設計育成中心、南部晶片物聯網智造整合服務基地及今天揭牌的南部晶片設計產業推動基地，發揮產發中心多年於南部深耕的經驗與資源，號召多家資通訊大廠在高雄落地發展。