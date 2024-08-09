屏東原民館打造南台原民文化重鎮 排灣學生畫展今開幕
屏東縣政府將閒置的屏東菸葉廠16號倉庫3樓改造成屏東原民館，原民會補助經費進行空間及特展規畫。最新特展「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」展出瑪家鄉佳義國小學生繪畫創作70件，今日開幕，豐富的色彩及充滿想像力及生命力的繪畫，讓觀眾驚嘆，彷彿從畫裡聽到山林的聲音。
「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」展覽分為5區，以排灣族文化及傳說為核心主題，發展出不同敘事脈絡。孩子們將排灣族的口傳歌謠、傳說故事，運用排灣族傳統用色及線條，勾勒出充滿率真與童趣的圖像。
其中展區「Vasa田裡的蛻變／kalabiabi」，把人成長的過程比喻為化蛹成蝶，不畏艱難終將迎來曙光；「牛角灣溪的呢喃」表現人處於深淵，更能體會陽光灑落的暖意；「Niyayu的感恩」則畫出排灣族世世代代流傳著寓意極深的傳說故事。
佳義國小藝術指導老師黃德恆（Dekun）說，排灣族沒有文字，許多歷史文化都靠歌謠傳承。老師帶孩子學習唱歌、繪畫、劇場，讓孩子像毛毛蟲一樣蛻變成蝴蝶，成為自己想要的樣子。
縣長周春米表示，感謝原民會運用前瞻基礎建設經費，分3年補助6300萬元，支持縣府辦理屏東原民館空間規畫建置、特展設計等用途。原民館作為原民文化展現的中心，讓縣民更方便接觸到原民文化。
原民會主委曾智勇表示，原民會補助屏縣府辦理「屏東原民館－斜坡上的子民」計畫，包括特展及教育推廣活動，特展區以「原民多元文化」為策展核心主軸，將屏東原民館打造為南台灣原住民文化的重地。
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