「最美魚市場」重開幕仍無起色 高市府證實漢來接手經營

高雄鼓山魚市場確定將換手經營！高雄市政府海洋局今天下午證實，原由南仁湖公司經營的鼓山魚市場，因來客數不斷下降，去年9月封館整修後重新開幕仍無起色，經過重新招商後，將由漢來國際物業管理顧問股份有限公司承接。

鼓山魚市場前年10月開幕時吸引大批人潮，網友稱為「台灣最美魚市場」，但去年春節過後人潮銳減，9月4日一度封館整修，12月15日重新營業，但人潮仍無起色，月營業額仍未及預估的3成，今年6月高雄市政府決議跟南仁湖解約，重新招商後，將由漢來國際物業管理公司接手經營。

漢來國際物業管理公司今天下午發布新聞稿表示，計畫將鼓山魚市場打造成為結合商業與休閒的場域，為往來旅客提供全新的體驗。

海洋局說，已透由相關程序將鼓山魚市場委託漢來國際物業管理公司接續經營管理，今天已與漢來國際物業管理公司議約完畢，每年租金約322萬元，租期會到2028年6月30日，後續會完成簽約、點交等工作，最慢今年8月底漢來國際物業管理公司就會進駐鼓山魚市場。

海洋局表示，鼓山魚市場歡迎新團隊入主也感謝前任經營團隊的努力，市府期盼漢來國際物業管理公司活化高雄重要經典場域，會緊密和新團隊保持聯繫與合作，期待新團隊能以令人耳目一新的經營形態，讓大家感受及體認這個地景場域的歷史風華與獨特魅力。