南部晶片設計產業基地啟用 高雄半導體產業鏈更完整

經濟部打造南部晶片設計產業推動基地今天啟用，未來高雄將與中央攜手

完善產業發展資源，為高雄半導體產業上游IC設計注入重要研發量能，成為新世代半導體產業發展理想基地。

包括高市府經發局長廖泰翔、中山大學校長李志鵬、經濟部產業園區管理局主任秘書林千惠，以及義隆電子、原相科技、仁寶電腦等產、官、學、研代表到場，共同為基地啟用剪綵，見證南台灣半導體晶片設計、研發量能再擴張。

經濟部產業發展署組長陳國軒表示，近年科技版圖南移，為更健全南部半導體於晶片設計產業鏈與成長，產發署成立「南部晶片設計產業推動基地」，未來將延攬潛力企業進駐並鏈結國內外產、官、學、研等輔導資源予以挹注，補足IC設計關鍵領域，完成產業最後一塊拼圖，提升產業價值及聚落群聚，帶動企業高值化轉型與加速南部半導體產業成長，建構更堅實台灣半導體生態鏈。

廖泰翔致詞表示，因應近年全球科技應用需求快速擴張，在中央「大南方X大發展」政策支持下，高市府積極拓展半導體產業，打造高雄半導體「S廊帶」生態，迄今有數家指標性大廠進駐，加速高雄產業轉型升級。

市府與中央共同推動「亞灣2.0」計畫，由原本5年投入新台幣106億，擴增為7年170億的經費挹注，以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等4大方向，朝上游端晶片設計與軟體系統研發發展，強化高雄IC設計量能並延伸中至下游前瞻應用產業，同時串接IC元件、模組及系統廠商，助技術於智慧城市、智慧港灣、影視平台等應用導入。

「南部晶片設計產業推動基地」正式啟用，將強化基礎環境建構、對接在地及潛在南進高雄企業，尤其針對IC設計人才招募，EDA tool（電子設計自動化）、IP（矽智財）技術支援架構對接等，未來高雄將持續與中央攜手致力完善產業發展資源，讓高雄將成為國內新世代半導體產業發展的理想地。

中山大學校長李志鵬校長提到，中山大學作為大高雄地區資通訊學研界的領頭羊，8月積體電路設計研究所更正式開辦，並成立產發中心擔任南部大高雄地區輔導產業、拓展智慧科技的要角。

產發中心在2009年起即與經濟部產發署依序在高雄亞灣布局「南部IC設計育成中心」、「南部晶片物聯網智造整合服務基地」，加上今天揭牌的「南部晶片設計產業推動基地」，期望在效果加乘推動下，高雄IC設計發展能築巢引鳳、更加蓬勃。

經發局新聞稿說明，「南部晶片設計產業推動基地」正式啟用，強化亞灣區為IC設計、軟體研發的發展核心樞紐，結合產、官、學、研提供企業技術開發、工具應用、人才募集等多元面向協助，將晶片研發創新技術與系統整合應用服務推向國際，加速高雄成為科技創新的引領者。