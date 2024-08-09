南部聯合防災攜手面對災害 加速搶修及復原重建

颱風凱米重創高雄，為加速搶修重建，行政院南部聯合服務中心今天舉辦南部防災合作平台會議。南服中心執行長許乃文說，透過平時溝通協調，風災後能立即防災應變，減少災害威脅。

南服中心與農業部農村發展及水土保持署台南分署今天聯合南部10餘政府機關舉辦「113年南部地區災害區域聯合防災合作平台會議」，首次邀請國家通訊傳播委員會南區監理處及自來水公司、台電加入討論，共同加速災後復建，提升防救災效能。

會中針對各單位轄內重大災例的災後復建以及後續防災減災應變工作等協調、分工、支援及相互配合事項進行討論。許乃文強調，透過平時的溝通協調及高效的SOP，風災後能立即防災應變，減少災害對人命和財產的威脅，並減少民眾災後恐慌。

農村發展及水土保持署台南分署長柯燦堂表示，南部防災合作平台的設立，有助於整合及運用多方資源，像此次風災前就預防性疏散許多台南、高雄、屏東山區潛勢保全戶，減少傷亡。

NCC南區處長劉豐章表示，災害發生後緊急行動通訊更顯重要，如公路局在道路及台電方面可搶通，NCC就能盡速提供備援電力以恢復通訊。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段段長鄭敏華表示，明霸克露橋已於6日開放河川便道提供通行，但有鑑於河床便道仍有風險，將持續趕工進行明霸克露鋼便橋修復，預計10月中旬前完成修復。至於橋梁中長期銜接部分，預計8月底前提出可行性評估方案施作。