日本宮崎縣大地震 高市特搜國際輪值救災動員整備

日本九州宮崎縣昨天下午發生芮氏規模7.1地震，一度觸發海嘯警報。高雄市消防局特種搜救隊在8月，正值國際人道救援輪值第一順位，高雄市特搜隊昨天已立即整備完畢，表示一接到消防署指示，便可隨時出發前往支援日本宮崎縣。

據了解，今天凌晨，日本宮崎縣地震傳出2棟房屋倒塌、至少12人受傷，而且宮崎縣海岸也出現50公分海嘯浪頭，日本氣象廳並首度發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾注意可能發生強震。

高雄市消防局特搜隊因本月輪值國際人道救援第一順位，一旦國際有天災需幫忙，便立即動員出發，8月2日高雄市副市長林欽榮也檢視特搜隊，當昨天日本宮崎縣發生強震，並發布海嘯及強震警報後，已同事動員整備裝備，隨時聽候消防署通告執行國際人道救援。