屏東敬老卡再加碼優惠 10月起可騎YouBike、搭船…

屏東縣政府去年7月起推動敬老卡擴大使用，可搭台鐵，補助點數提升到500點，今年與一卡通合作，活卡率從18%提升到31%，縣長周春米昨宣布第2波加碼優惠，10月起使用敬老卡可騎YouBike、搭船到小琉球或到屏東市國民運動中心健身，即起到年底累計使用滿6次，可獲300元iPASS MONEY回饋金。

社會處說，縣內65歲以上已達16.2萬人，占全縣人口20.54%，為提升敬老卡使用率，去年開放敬老卡可搭火車，開放33鄉鎮市公所「現場製卡」，申請量較前期成長87.6%。

縣長周春米宣布，10月起，敬老卡可騎YouBike，也可搭船到小琉球，及到屏東市國民運動中心使用。70歲陳姓婦人說，持敬老卡可騎YouBike，很想試試看。70歲林姓婦人說，會約朋友用敬老卡搭船到小琉球玩。

一卡通公司去年申請數發部普及智慧城鄉生活應用計畫，2月起在屏縣社福館等34處據點布建卡機，鼓勵長者出門乘車、旅遊，蒐集和分析數據，建置預警系統，能及早提供關懷。